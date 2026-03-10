Die erste Schiedsrichterin des FC Büderich

Der Pfiff ist klar und unmissverständlich. Für einen Moment sind alle Augen auf sie gerichtet. Vanessa Gräler steht heute nicht als Innenverteidigerin auf dem Platz, sondern als die Person, die das Spiel leitet. Die 29-Jährige ist die erste Schiedsrichterin in der Geschichte des FC Büderich 02.
Gräler kickt bereits seit 2008 im Verein. Damals war es noch keine Selbstverständlichkeit, als Mädchen organisiert zu spielen. „Vieles hat sich seitdem positiv entwickelt, der Frauen- und Mädchenfußball ist deutlich sichtbarer geworden“, sagt die Abwehrspielerin. Doch gerade im Schiedsrichterwesen dominieren nach wie vor Männer. „In meiner gesamten Karriere hatte ich vielleicht drei weibliche Unparteiische. Irgendwann habe ich mir gedacht: Warum eigentlich nicht selbst machen?“
Im Herbst des vergangenen Jahres absolvierte sie einen Schiedsrichter-Crashkurs an einem Wochenende, inklusive Regelprüfung und Lauftest. Kurz darauf leitete sie ihre erste Partie, ein Freundschaftsspiel zweier Mädchenmannschaften. Die anfängliche Nervosität legte sich schnell. „Nach fünf bis zehn Minuten war ich voll im Fokus.“
Zehn Partien – ausschließlich im Mädchenbereich – hat sie inzwischen gepfiffen. Am meisten überrascht hat sie die enorme Laufleistung. „Wer ein Spiel ernsthaft leitet, muss ständig auf Ballhöhe sein. Man ist viel näher am Geschehen dran, als man denkt“, sagt Gräler. Diese Erfahrung habe ihren Blick als Spielerin grundlegend verändert. Ohne Assistenten ein Abseits zu bewerten, Konter zu begleiten und Zweikämpfe richtig einzuordnen, verlange höchste Konzentration. „Man kann nicht alles sehen. Das wird einem erst bewusst, wenn man selbst pfeift“, sagt die Büdericherin.
Der Respekt auf dem Platz ihr gegenüber sei bislang groß. Mit Vorurteilen habe sie gerechnet, vor allem als Frau mit Pfeife. „Aber es ist weniger passiert, als ich dachte.“ Eine hitzige Situation mit einem Jugendtrainer sei das Maximum gewesen. Massive Beschimpfungen gab es bislang nicht. „Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ausschließlich im Mädchenbereich eingesetzt werde. Bei den Herren wäre der Ton vermutlich etwas rauer“, vermutet Gräler.
Ganz ohne emotionale Momente bleibt der Job dennoch nicht. In einem Spiel musste sie einer Torhüterin wegen Handspiels außerhalb des Strafraums die Rote Karte zeigen. „Sie wusste sofort, was passiert, und hat geweint. Das tat mir sehr leid.“ Doch am Ende gelte das Regelwerk: Rot sei Rot. Fingerspitzengefühl sei dennoch wichtig, gerade bei Ermessensentscheidungen. Klare Regelverstöße ließen aber keinen Spielraum.
Dass bundesweit an der Basis Unparteiische fehlen, erlebte Gräler in ihrer aktiven Karriere aus nächster Nähe. Während ihrer Zeit als Jugendtrainerin mussten einige Partien mangels Schiedsrichter improvisiert werden. „Ohne Unparteiische funktioniert der Amateurfußball nicht“, sagt sie. Die Aufwandsentschädigung von rund 20 Euro pro Spiel ist für sie kein Anreiz. „Dafür lohnt es sich nicht, das macht man aus Leidenschaft“, betont Gräler. Jungen Menschen legt sie das Amt ans Herz: „Man übernimmt Verantwortung, muss Entscheidungen treffen und entwickelt sich persönlich weiter.“
Gräler arbeitet hauptberuflich in der Versicherungsbranche, das Kicken und Pfeifen ist für sie der sportliche Ausgleich. Für ihre eigene Schiedsrichterkarriere hat sie keine großen Ambitionen. Über die Frauen-Bezirksliga hinaus müsse es nicht gehen. „Ich bin 29 Jahre alt und berufstätig, das reicht mir vollkommen.“ Ihr Ziel ist, dem Fußball langfristig verbunden zu bleiben, auch über die eigene Laufbahn hinaus.
Für den Frauenfußball wünscht sie sich generell mehr Wertschätzung. „Die Herrenmannschaften bekommen viel Aufmerksamkeit, unser neu gegründetes Frauenteam dagegen kaum“, sagt sie. Das Zusammenspiel der Mannschaften sei noch unzureichend. „Man läuft eher nebeneinander her, statt miteinander. Wir haben dasselbe Hobby und repräsentieren denselben Verein. Wir sind auf einem guten Weg, aber noch lange nicht am Ziel.“
