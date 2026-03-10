Die erste Schiedsrichterin des FC Büderich

Gräler arbeitet hauptberuflich in der Versicherungsbranche, das Kicken und Pfeifen ist für sie der sportliche Ausgleich. Für ihre eigene Schiedsrichterkarriere hat sie keine großen Ambitionen. Über die Frauen-Bezirksliga hinaus müsse es nicht gehen. „Ich bin 29 Jahre alt und berufstätig, das reicht mir vollkommen.“ Ihr Ziel ist, dem Fußball langfristig verbunden zu bleiben, auch über die eigene Laufbahn hinaus.

Für den Frauenfußball wünscht sie sich generell mehr Wertschätzung. „Die Herrenmannschaften bekommen viel Aufmerksamkeit, unser neu gegründetes Frauenteam dagegen kaum“, sagt sie. Das Zusammenspiel der Mannschaften sei noch unzureichend. „Man läuft eher nebeneinander her, statt miteinander. Wir haben dasselbe Hobby und repräsentieren denselben Verein. Wir sind auf einem guten Weg, aber noch lange nicht am Ziel.“

