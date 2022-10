Der FC Hennef und der BC Viktoria Glesch-Paffendorf müssen am Mittwoch in der ersten Runde ran. – Foto: Nick Förster

Die erste Runde in der Übersicht - Arnoldsweiler scheitert Mittelrheinpokal: Für Viktoria Arnoldsweiler ist der Wettbewerb schon wieder vorbei. Der Mittelrheinligist scheitert an A-Ligist VfR Wipperfürth. Am Mittwochabend starten 16 Teams in den Pokal.

Die Kreispokalsieger stehen fest, nun geht es auch auf Verbandsebene los. Die ersten vier Spiele sind schon absolviert - inklusive der ersten dicken Überraschung. A-Ligist VfR Wipperfürth dreht das Spiel gegen Viktoria Arnoldsweiler und schmeißt den Fünftligisten aus dem Wettbewerb. Die Titelaspiranten 1. FC Düren und Bonner SC haben ihre Hausaufgaben derweil schon in der vergangenen Woche souverän erledigt. Am Mittwoch gibt es jetzt den größten Teil der ersten Runde mit acht Spielen. Dabei sind natürlich einige Highlights: Alemannia Aachen ist beim SV Bergisch Gladbach zu Gast, Titelverteidiger Viktoria Köln muss zum FC Hennef.

SC Germania Erftstadt-Lechenich – 1. FC Düren 0:2

SC Germania Erftstadt-Lechenich: Nils Grüttner, Morice Simon, Rene Mager, Christopher Fuhl (90. Daniel Jacoby), Dustin Esser, Jannik Straube, Arne Kaufmann, Pascal Schiffer, Aleksandar Manolov (90. Nathan Kunzika), Mehmet Sahin (86. Tim Bischoff), Burak Hendem - Trainer: Benjamin Seidenberg - Trainer: Sven Allinger - Trainer: Karsten Kochems

1. FC Düren: Jannick Theißen, Jannis Becker, Petar Lela (60. Marc Brasnic), Marvin Steiger, Elias Egouli, Philipp Simon (74. Mike Owusu), Ismail Harnafi, Meik Kühnel (81. Dennis Brock), Yannik Schlößer, Hamza Salman (46. Cenk Durgun), Finn Stromberg (70. Vincent Geimer) - Trainer: Carsten Wissing - Trainer: Giuseppe Brunetto - Trainer: Masafumi Endo - Trainer: Alexander Stolz

Schiedsrichter: Jan-Philipp Schöneseiffen (Bonn) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Philipp Simon (31. Foulelfmeter), 0:2 Jannis Becker (89.) _____________

Bonner SC – SV Breinig 7:0

Bonner SC: Kevin Birk, Rudolf González (63. Ben Hompesch), Nico Perrey, Tim Schirmer, Maximilian Decker, Jonas Berg (51. Dustin Bohlem), Bilal-Badr Ksiouar, Ishak Adahchur (77. Leon Augusto), Samir Malaab (54. Ismael Maloko), Daniel-Danso Somuah, Alexander Tackie-Sai (63. Burak Yesilay) - Trainer: Lukas Sinkiewicz

SV Breinig: Timon Götzenich, Dennis Dahmen, Fabio Kindel (86. Martin Braun), Tobias Standop, Fabian Brendel, Leo Engels (73. Sandro Heidenthal), Scott Heinen, Nobuhiro Oda (56. Takumi Furuzono), Manuel Kanou, Fabio Wynands (63. Matthew Gibbons), Tobias Achterberg - Trainer: Achim Rodtheut - Trainer: Manfred Hannappel

Schiedsrichter: Sandro Prescha () - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Samir Malaab (28.), 2:0 Samir Malaab (37.), 3:0 Daniel-Danso Somuah (44.), 4:0 Alexander Tackie-Sai (47.), 5:0 Burak Yesilay (73.), 6:0 Burak Yesilay (86.), 7:0 Burak Yesilay (88.) _____________ Diese Spiele fanden am Dienstag statt Erster Mittelrheinligist scheidet aus

Viktoria Arnoldsweiler – VfR Wipperfürth 1914 1:3

Viktoria Arnoldsweiler: Philipp Müller, Marvin Krischer, Haruki Yamasaki, Luis Cremer (81. Ronald Lombaya), Justin Krischer (81. Jannis Steltzner), Alexandru Daescu, Yunus Kocak, Daniel Bleja (58. Dennis Geuenich), Yasuhiro Ikai, Dennis Dreyer, Daniel Sopo - Trainer: Leif Lennartz - Trainer: Bernd Lennartz

VfR Wipperfürth 1914: Phil Schmidt, Kevin Dewald, Eduard Koop, Wael Majouj, Tim Schulte, Justin-Gozie Chukwudi (87. Tim Kemmerich), Tim Kappe, Marlon Burger, Niklas Jung (76. Julian Dewald), Philipp Schmidt (65. Tamer Kara), Dean-Robin Paes (89. Maximilian Müller) - Trainer: Giovanni Bernardo - Trainer: Andrea Esposito

Schiedsrichter: Patrick Dupont (Herzogenrath) - Zuschauer: 112

Tore: 1:0 Dennis Dreyer (55.), 1:1 Wael Majouj (62.), 1:2 Marlon Burger (74.), 1:3 Marlon Burger (90.) _____________

Spieltext Frauenberg - BW Köln SV Frauenberg 1930 – SC Blau-Weiß Köln 06 2:5 n.V.

SV Frauenberg 1930: Daniel Arndt, Pascal Schröder (101. Michael Schorn), Marcus Becker (83. Anes Hasanovic), Alexander Rückert, David Klein, Sebastian Ellmer (92. Yannik Hergarten), Christian Meier (75. Daniel Lüssem), Denis Moruz, Nico Heuser, Marcel Kaiser, Johannes Roth (3. Simon Prägitzer) - Trainer: Sebastian Kaiser - Trainer: Norbert Pütz

SC Blau-Weiß Köln 06: Lars Offermann, Lasse Brandenburg, Yannic Paul, Vincenz Borgelt (85. Jan-Ole Koschinat), Jonas Baier (80. Nikolas Drimmel), Tilman Demmer (80. Simon Bloess), Lukas Kötting, Robin Lichtenberger (46. Zawadi Mograbi), Emil Gebelhoff, Emanuel Kotoku, Daniel Filip (80. Vinicio Evora) - Trainer: Marcus Mazat

Schiedsrichter: Luca Povoledo () - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Tilman Demmer (71.), 1:1 Nico Heuser (90.), 2:1 Sebastian Ellmer (90.+2), 2:2 Emanuel Kotoku (90.+5), 2:3 Simon Bloess (95.), 2:4 Emanuel Kotoku (104.), 2:5 Simon Bloess (109.) _____________ Diese Spiele finden am Mittwoch statt

