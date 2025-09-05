 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
– Foto: Peter Poloczek

Die erste Runde im Town & Country Kreispokal

Town & Country Kreispokal +++ Drei Begegnungen sind bereits abgesagt

Town & Country Kreispokal Wittenberg 25/26
Elster
Jessen
Pratau
SV GOLPA

Am Wochenende geht im Town & Country Kreispokal des KFV Wittenberg die erste Runde über die Bühne. Schon am Freitagabend stehen sich der Oranienbaumer SV Hellas II und der SV Blau-Rot Coswig gegenüber.

Drei Partien finden allerdings nicht statt: Die SG Annaburg/Lebien tritt nicht gegen den FC Victoria Wittenberg an. Außerdem sind die Duelle zwischen dem ESV Bergwitz und dem Mühlangeraner SV sowie zwischen dem Malterhausener SV und dem SV Allemannia Jessen abgesagt. Außerdem treffen sich der FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg und die SG Wartenburg/Pratau II erst im Oktober.

Freitag

Heute, 18:30 Uhr
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum II
SV Blau-Rot Coswig
SV Blau-Rot CoswigCoswig
0
0

Samstag

Morgen, 11:30 Uhr
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster II
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz II
11:30live

Morgen, 15:00 Uhr
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Blau-Weiß 90 Prettin
TSV Blau-Weiß 90 PrettinPrettin
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen II
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SG Blau-Weiß Nudersdorf
SG Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf II
Klödener SV
Klödener SVKlöden
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
Malterhausener SV 1953
Malterhausener SV 1953Malterhausen
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
Abgesagt

Morgen, 15:00 Uhr
SG Rackith/Dabrun/Kemberg
SG Rackith/Dabrun/KembergSG Rackith/Dabrun/Kemberg
SV GOLPA
SV GOLPASV GOLPA
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SG Annaburg/Lebien
SG Annaburg/LebienSG Annaburg/Lebien
FC Victoria Wittenberg
FC Victoria WittenbergVictoria WB
0
3
§ Urteil

Morgen, 15:00 Uhr
ESV Bergwitz 05
ESV Bergwitz 05Bergwitz
Mühlangeraner SV
Mühlangeraner SVMühlangeraner SV
Abgesagt

Morgen, 15:00 Uhr
SV Graf Zeppelin Abtsdorf
SV Graf Zeppelin AbtsdorfAbtsdorf II
SV Blau-Rot Pratau
SV Blau-Rot PratauPratau
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain. II
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Linda
SV Grün-Weiß LindaLinda
SG Blau-Weiß Nudersdorf
SG Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf
15:00

Sonntag

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
VfB Zahna
VfB ZahnaZahna
SV Einheit Wittenberg
SV Einheit WittenbergWittenberg
14:00live

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV 1813 Dennewitz
SV 1813 DennewitzDennewitz
SV Graf Zeppelin Abtsdorf
SV Graf Zeppelin AbtsdorfAbtsdorf
14:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Reinsdorf
SV ReinsdorfReinsdorf
SV Blau-Rot Coswig
SV Blau-Rot CoswigCoswig II
15:00live

05.9.2025, 17:00 Uhr
Kevin Gehring