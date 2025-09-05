Die erste Runde im Pokal des Landrates und Kreisklassenpokal

Im Pokal des Landrates sowie im Kreisklassenpokal des KFV Börde herrscht am Wochenende voller Betrieb. 15 Begegnungen im "großen Cup" am Sonnabend und 16 Ansetzungen im Wettbewerb der Kreisklasse-Vertreter am Sonntag sorgen für ein buntes Programm. Alle Ansetzungen auf einen Blick:

Morgen, 15:00 Uhr SSV Stern Elbeu Stern Elbeu SSV Samswegen 1884 Samswegen 15:00 PUSH

Morgen, 15:00 Uhr SV Concordia Rogätz Rogätz Flechtinger SV Flechtingen 15:00 live PUSH

Morgen, 15:00 Uhr Oscherslebener SC Oschersleben II SV Irxleben Irxleben II 15:00 PUSH

Kreisklassenpokal - Sonntag

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr SG Bülstringen Bülstringen Flechtinger SV Flechtingen II 14:00 PUSH

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr SV Chemie Walbeck Walbeck SG Hohe Börde SG Hohe Börde 14:00 PUSH

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr SV Hötensleben Hötensleben SV Heide Burgstall Burgstall 14:00 PUSH

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr SG Drackenstedt Drackenstedt FSV Barleben Barleben II 14:00 PUSH

