Allgemeines
– Foto: Leon Thiepold

Die erste Runde im Pokal des Landrates und Kreisklassenpokal

Kreispokal Börde +++ Wer sichert sich am Wochenende das Weiterkommen?

Kreispokal
Kreisklassepokal
N.dodeleben
Altenwedding
Santersleben

Im Pokal des Landrates sowie im Kreisklassenpokal des KFV Börde herrscht am Wochenende voller Betrieb. 15 Begegnungen im "großen Cup" am Sonnabend und 16 Ansetzungen im Wettbewerb der Kreisklasse-Vertreter am Sonntag sorgen für ein buntes Programm. Alle Ansetzungen auf einen Blick:

Pokal des Landrates - Samstag

Morgen, 15:00 Uhr
SV Gutenswegen Klein Ammensleben
SV Gutenswegen Klein AmmenslebenGutenswegen
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
Bebertaler SV
Bebertaler SVBebertal
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
SV Blau-Weiß Empor WanzlebenWanzleben
SV Etingen-Rätzlingen
SV Etingen-RätzlingenEtingen
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SV Seehausen/Börde
SV Seehausen/BördeSeehausen
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
MTV Weferlingen
MTV WeferlingenWeferlingen
SV Grün-Weiß 1926 Süplingen
SV Grün-Weiß 1926 SüplingenSüplingen
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SSV Stern Elbeu
SSV Stern ElbeuStern Elbeu
SSV Samswegen 1884
SSV Samswegen 1884Samswegen
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Grün-Weiß Bregenstedt
TSV Grün-Weiß BregenstedtBregenstedt
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Concordia Rogätz
SV Concordia RogätzRogätz
Flechtinger SV
Flechtinger SVFlechtingen
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Elbe Glindenberg
SV Blau-Weiß Elbe GlindenbergGlindenberg
SG Eintracht Ebendorf
SG Eintracht EbendorfEbendorf
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben
SG Grün-Weiß DahlenwarslebenD.warsleben
SV Blau-Gelb Ausleben
SV Blau-Gelb AuslebenAusleben
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SG Empor Klein-Wanzleben
SG Empor Klein-WanzlebenKl.Wanzleben
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Hadmersleben
TSV HadmerslebenHadmersleben
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben II
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben II
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SG Traktor 06 Hohenwarsleben
SG Traktor 06 HohenwarslebenHohenwarsl.
SV Eintracht Gröningen
SV Eintracht GröningenGröningen
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
Blau-Weiß Neuenhofe
Blau-Weiß NeuenhofeNeuenhofe
SG Germania Wulferstedt
SG Germania WulferstedtWulferstedt
15:00

Kreisklassenpokal - Sonntag

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker II
SV Eintracht Gröningen
SV Eintracht GröningenGröningen II
Abgesagt

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SG Klinze-Ribbensdorf
SG Klinze-RibbensdorfRibbensdorf
SG Großes Bruch
SG Großes BruchSG Großes Bruch
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
1. FC Oebisfelde
1. FC OebisfeldeOebisfelde
VfB Blau-Weiß Erxleben
VfB Blau-Weiß ErxlebenErxleben
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
HSG Traktor/Motor/Empor II
HSG Traktor/Motor/Empor IIHSG Traktor/Motor/Empor II II
SG Velsdorf-Mannhausen
SG Velsdorf-MannhausenVelsdorf II
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SG Bülstringen
SG BülstringenBülstringen
Flechtinger SV
Flechtinger SVFlechtingen II
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SG H.dodeleben / Wanzleben
SG H.dodeleben / WanzlebenSG H.dodeleben
SG Hundisburg / Bebertal
SG Hundisburg / BebertalSG Hundisburg II
14:00live

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
TSV Grün-Weiß Bregenstedt
TSV Grün-Weiß BregenstedtBregenstedt II
TSV Viktoria Bartensleben
TSV Viktoria BartenslebenBartensleben
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
TSV Hornhausen
TSV HornhausenHornhausen
SV Börde Rottmersleben
SV Börde RottmerslebenRottmersleb.
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Chemie Walbeck
SV Chemie WalbeckWalbeck
SG Hohe Börde
SG Hohe BördeSG Hohe Börde
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SG Bösdorf/Etingen-Rätzlingen II
SG Bösdorf/Etingen-Rätzlingen IISG Bösdorf/Etingen-Rätzlingen II
SG Wefensleben/Harbke II
SG Wefensleben/Harbke IISG Wefensleben/Harbke II
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
Blau-Weiß Neuenhofe
Blau-Weiß NeuenhofeNeuenhofe II
SV Concordia Rogätz
SV Concordia RogätzRogätz II
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Hötensleben
SV HötenslebenHötensleben
SV Heide Burgstall
SV Heide BurgstallBurgstall
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SG Drackenstedt
SG DrackenstedtDrackenstedt
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben II
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV II
SG Beendorf/Weferlingen II
SG Beendorf/Weferlingen IISG Beendorf/Weferlingen II
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SG Siegersleben/Eilsleben III
SG Siegersleben/Eilsleben IIISG Siegersleben/Eilsleben III
Ummendorfer SV/TSV Völpke
Ummendorfer SV/TSV VölpkeUmmendorfer SV/TSV Völpke II
14:00

