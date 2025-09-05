 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
– Foto: Tony Schulz

Die erste Runde im Kreispokal Altmark West

Kreispokal Altmark West +++ Wer sichert sich am Wochenende das Weiterkommen?

Kreispokal
Liesten
SG Letzlingen/Potzehne
Gardelegen II
Klötze

Im Kreispokal der westlichen Altmark geht es am Wochenende um das Weiterkommen. Die Landesklasse-Vertreter SV Langenapel, SV Liesten, SSV Gardelegen II, VfB Klötze und SG Letzlingen/Potzehne spielen dabei allesamt gegen Gegner aus unteren Spielklassen. Muss einer trotzdem überraschend die Segel streichen? Der Blick auf alle Partien.

Freitag

Heute, 19:30 Uhr
FSV Eiche Mieste
FSV Eiche MiesteMieste
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel II
2
1

Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
SV Arendsee
SV ArendseeArendsee
SV 51 Langenapel
SV 51 LangenapelLangenapel
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Wacker Lindstedt
SV Wacker LindstedtLindstedt
SV Liesten 22
SV Liesten 22Liesten
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
MTV Beetzendorf
MTV BeetzendorfBeetzendorf
TSV 1919 Kusey
TSV 1919 KuseyKusey
14:00

Sonntag

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wenze
SV Rot-Weiß WenzeWenze
TSV Adler Jahrstedt
TSV Adler JahrstedtJahrstedt
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SG Engersen
SG EngersenEngersen
SV Brunau
SV BrunauBrunau
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SG Saalfeld 46
SG Saalfeld 46Saalfeld
SG Eintracht Mechau
SG Eintracht MechauMechau
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Heide Jävenitz
SV Heide JävenitzJävenitz
SV Schwalbe Schwiesau
SV Schwalbe SchwiesauSchwiesau
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
Kuhfelder SV
Kuhfelder SVKuhfelder SV
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze II
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Kloster Neuendorf
SV Kloster NeuendorfNeuendorf
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen II
14:00live

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Rot-Blau Sanne
SV Rot-Blau SanneSanne
FC Jübar/Bornsen
FC Jübar/BornsenJübar-Born.
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SG Letzlingen / Potzehne
SG Letzlingen / PotzehneSG Letzlingen II
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Brietz 77
SV Brietz 77Brietz
SG Letzlingen/Potzehne
SG Letzlingen/PotzehneSG Letzlingen/Potzehne
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
VfL Kalbe
VfL KalbeKalbe
SG Pretzier / Chüden
SG Pretzier / ChüdenSG Pretzier
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
Diesdorfer SV 1873
Diesdorfer SV 1873Diesdorf
SV Eintracht Berge
SV Eintracht BergeBerge
14:00

Aufrufe: 05.9.2025, 17:00 Uhr
