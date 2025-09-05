Die erste Runde im Kreispokal Altmark West

Im Kreispokal der westlichen Altmark geht es am Wochenende um das Weiterkommen. Die Landesklasse-Vertreter SV Langenapel, SV Liesten, SSV Gardelegen II, VfB Klötze und SG Letzlingen/Potzehne spielen dabei allesamt gegen Gegner aus unteren Spielklassen. Muss einer trotzdem überraschend die Segel streichen? Der Blick auf alle Partien.

Morgen, 14:00 Uhr SV Arendsee Arendsee SV 51 Langenapel Langenapel 14:00 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr SV Wacker Lindstedt Lindstedt SV Liesten 22 Liesten 14:00 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr MTV Beetzendorf Beetzendorf TSV 1919 Kusey Kusey 14:00 PUSH

Sonntag

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr SG Engersen Engersen SV Brunau Brunau 14:00 PUSH

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr SG Saalfeld 46 Saalfeld SG Eintracht Mechau Mechau 14:00 PUSH

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr SV Heide Jävenitz Jävenitz SV Schwalbe Schwiesau Schwiesau 14:00 PUSH

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr Kuhfelder SV Kuhfelder SV VfB 07 Klötze Klötze II 14:00 PUSH

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr SV Kloster Neuendorf Neuendorf SSV 80 Gardelegen Gardelegen II 14:00 live PUSH

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr Diesdorfer SV 1873 Diesdorf SV Eintracht Berge Berge 14:00 PUSH

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!