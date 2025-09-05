 2025-09-04T13:21:47.781Z

Die erste Runde im Altmark-Strom-Pokal der Stadtwerke Stendal

Altmark-Strom-Pokal +++ In der östlichen Altmark geht es am Wochenende ums Weiterkommen

Im Altmark-Strom-Pokal der Stadtwerke Stendal des KFV Altmark Ost steht am Wochenende die erste Pokalrunde an. Alle 15 angesetzten Partien werden allerdings nicht über die Bühne gehen.

Schon vor dem ersten Anstoß zur Pokalsaison gibt es drei Nichtantritte. Die SG Staffelde/Arneburg II sagte die für Freitag geplante Partie gegen den 1. FC Lok Stendal II ab. Der SV Preußen Dobberkau (beim SV Germania Klietz) und der SV Germania Tangerhütte (beim SV Rot-Weiß Werben) reisen zu ihren Gastspiel am Samstag jeweils nicht an.

Gekickt wird trotzdem zahlreich - unter anderem mit der spannenden Begegnung zwischen dem SV Eintracht Lüderitz und dem TuS Siegfried Wahrburg oder mit dem Duell der letztjährigen Landesklasse-Kontrahenten FSV Havelberg und Rossauer SV. Die Partien auf einen Blick:

Freitag

Heute, 19:00 Uhr
SG Staffelde / Arneburg
SG Staffelde / ArneburgSG Staffelde
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal II
§ Urteil

Samstag

Morgen, 13:00 Uhr
SV Blau-Gelb Goldbeck
SV Blau-Gelb GoldbeckGoldbeck
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde II
13:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Eintracht 1876 Lüderitz
SV Eintracht 1876 LüderitzLüderitz
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
Kickers Seehausen
Kickers SeehausenSeehausen
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Grieben 47
SV Grieben 47Grieben
Kreveser SV
Kreveser SVKreveser SV
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark II
SV Viktoria Uenglingen
SV Viktoria UenglingenUenglingen
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Germania Klietz
SV Germania KlietzKlietz
Preußen Dobberkau
Preußen DobberkauDobberkau
§ Urteil

Morgen, 14:00 Uhr
SV Rot-Weiß Werben
SV Rot-Weiß WerbenWerben
SV Germania Tangerhütte
SV Germania TangerhütteTangerhütte
§ Urteil

Morgen, 14:00 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg II
SV Rot-Weiß Arneburg
SV Rot-Weiß ArneburgArneburg
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TuS Sandau
TuS SandauSandau
KSG Berkau
KSG BerkauBerkau
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Schollene
SV Blau-Weiß ScholleneSchollene
ASV Weiß-Blau 01 Stendal
ASV Weiß-Blau 01 StendalW/B Stendal
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SG Uetz/Tangerhütte II
SG Uetz/Tangerhütte IISG Uetz/Tangerhütte II
Post SV Stendal
Post SV StendalPost Stendal
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Havelberg
FSV HavelbergHavelberg
Rossauer SV
Rossauer SVRossauer SV
15:00

Sonntag

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Eintracht 1876 Lüderitz
SV Eintracht 1876 LüderitzLüderitz II
SV Heide Klein Schwechten
SV Heide Klein SchwechtenSchwechten
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
Kreveser SV
Kreveser SVKreveser SV II
SV Blau-Weiß Gladigau
SV Blau-Weiß GladigauGladigau
14:00

