Die erste Runde im Altmark-Strom-Pokal der Stadtwerke Stendal

Im Altmark-Strom-Pokal der Stadtwerke Stendal des KFV Altmark Ost steht am Wochenende die erste Pokalrunde an. Alle 15 angesetzten Partien werden allerdings nicht über die Bühne gehen.

Gekickt wird trotzdem zahlreich - unter anderem mit der spannenden Begegnung zwischen dem SV Eintracht Lüderitz und dem TuS Siegfried Wahrburg oder mit dem Duell der letztjährigen Landesklasse-Kontrahenten FSV Havelberg und Rossauer SV. Die Partien auf einen Blick:

Schon vor dem ersten Anstoß zur Pokalsaison gibt es drei Nichtantritte. Die SG Staffelde/Arneburg II sagte die für Freitag geplante Partie gegen den 1. FC Lok Stendal II ab. Der SV Preußen Dobberkau (beim SV Germania Klietz) und der SV Germania Tangerhütte (beim SV Rot-Weiß Werben) reisen zu ihren Gastspiel am Samstag jeweils nicht an.

Samstag

Morgen, 14:00 Uhr SV Eintracht 1876 Lüderitz Lüderitz TuS Siegfried 09 Wahrburg Wahrburg 14:00 live PUSH

Morgen, 14:00 Uhr Kickers Seehausen Seehausen SV Medizin Uchtspringe Uchtspringe 14:00 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr SV Grieben 47 Grieben Kreveser SV Kreveser SV 14:00 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr TuS Sandau Sandau KSG Berkau Berkau 14:00 PUSH

Morgen, 15:00 Uhr FSV Havelberg Havelberg Rossauer SV Rossauer SV 15:00 PUSH

Sonntag

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr SV Eintracht 1876 Lüderitz Lüderitz II SV Heide Klein Schwechten Schwechten 14:00 PUSH

