– Foto: Eibner

Die erste Runde! DFB-Pokal-Auslosung am Sonntag ab 17.15 Uhr live Zeiten, Teams, Übertragung, Lostöpfe, Losfee +++ Alle Infos Verlinkte Inhalte DFB-Pokal FC Bayern Werder FC Augsburg Bayer 04 + 60 weitere

Am Sonntagabend entscheidet sich, welche Teams in der ersten Runde des DFB-Pokals 2025/26 aufeinandertreffen. Ab 17:15 Uhr wird die Auslosung live im ZDF übertragen – sowohl im klassischen Fernsehen als auch im Stream. Als Losfee ist diesmal der Hamburger Sprinter Owen Ansah im Einsatz, der in diesem Jahr als erster Deutscher die 100 Meter in unter zehn Sekunden lief. Wir sind live dabei!

Wenn am Sonntag die erste Runde des DFB-Pokals 2025/26 ausgelost wird, kommt erneut das bewährte Zwei-Lostopf-System zum Einsatz. Im sogenannten „Amateur“-Topf befinden sich die vier letztplatzierten Zweitligisten (Plätze 15 bis 18), die vier besten Teams der 3. Liga sowie die 24 Landespokal-Sieger aus den Verbänden. Der „Profi“-Topf wiederum enthält die 18 Bundesligisten sowie die 14 bestplatzierten Klubs der 2. Bundesliga. Der besondere Reiz: Alle Mannschaften aus dem „Amateur“-Topf genießen in der ersten Runde Heimrecht – sie starten also mit einem Spiel vor heimischem Publikum in den Wettbewerb. Diese Regel sorgt traditionell für eine stimmungsvolle Kulisse in den kleineren Stadien und erhöht die Chancen auf Überraschungen.

Die erste Runde des DFB-Pokals wird vom 15. bis 18. August 2025 ausgetragen. Eine Ausnahme bilden allerdings zwei Paarungen: Titelverteidiger VfB Stuttgart und Deutscher Meister FC Bayern München bestreiten am 16. August den Franz-Beckenbauer-Cup und steigen deshalb erst am 26. und 27. August in den Wettbewerb ein. Das Starterfeld der 64 Mannschaften