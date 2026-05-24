Die erste Niederlage für den Meister

Der TSV Opfenbach feierte einen überzeugenden 3:0-Auswärtssieg beim bereits feststehenden Meister SGM Röthenbach/Heimenkirch und zeigte dabei eine starke Mannschaftsleistung. Kurz vor der Pause brachte Mick Müller-Deutschle die Gäste sehenswert in Führung, als er aus rund 25 Metern den etwas zu weit vor dem Tor stehenden Keeper mit einem gefühlvollen Lupfer zum 1:0 überwand (44.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Opfenbach konzentriert und gefährlich. Damian Hamela erhöhte in der 69. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 2:0. In der Nachspielzeit setzte Max Bayer mit einem wuchtigen Linksschuss in den Giebel den Schlusspunkt zum 3:0. Ein auch in der Höhe verdienter Auswärtserfolg gegen den Meister.