Die erste Mannschaft wieder mit eigener Webseite

Wir sind wieder mit einer eigenen Webseite am Start :)
Nach langer Überlegung und ein paar guten Gesprächen wird unser Ralf wieder eine Webseite für die erste Mannschaft erstellen und betreuen.
Des Weiteren wird er auch weiter die FuPa und Facebook Seite mit Info´s versorgen. Es gibt aber auch ein paar Änderungen für die kommende Saison!
Da jeder weiß das Ralf gesundheitlich angeschlagen ist und es leider auch nicht mehr besser wird, wird er nicht mehr bei jedem Spiel dabei sein können, um z.B. Bilder und Videos zu machen oder Presseberichte zu schreiben.
Und genau da müssen wir ihn dann unterstützen. Er braucht in der Regel immer nur ein paar Bilder und ein paar Infos, um über das Spiel berichten zu können. Und das sollten wir ja hinbekommen, alleine für unsere Sponsoren und Fans ist es wichtig, präsent zu sein.
Natürlich kann jemand aus der Mannschaft die Presseberichte schreiben und dem Ralf dann schicken.
Also, nur gemeinsam schaffen wir das!
Kurze Info noch von Ralf
Im Laufe der Zeit wird das Design angepasst bzw. erneuert.
Neuer Name, Alte Qualität
Natürlich gibt es auch einen neuen aussagekräftigen Domainnamen.
Die neue Webseite erreicht ihr unter: www.bvw1927.de.