Die erste Mannschaft wieder mit eigener Webseite von Ralf Schmidt · Heute, 18:53 Uhr · 0 Leser

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Wir sind wieder mit einer eigenen Webseite am Start :) Nach langer Überlegung und ein paar guten Gesprächen wird unser Ralf wieder eine Webseite für die erste Mannschaft erstellen und betreuen.

Des Weiteren wird er auch weiter die FuPa und Facebook Seite mit Info´s versorgen. Es gibt aber auch ein paar Änderungen für die kommende Saison! Da jeder weiß das Ralf gesundheitlich angeschlagen ist und es leider auch nicht mehr besser wird, wird er nicht mehr bei jedem Spiel dabei sein können, um z.B. Bilder und Videos zu machen oder Presseberichte zu schreiben.