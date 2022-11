Die erste Mannschaft verteilt Geschenke in der Vorweihnachtszeit

Der FV Ay hatte am vergangenen Wochenende in der Kreisliga A Iller den Tabellennachbarn vom FV

Weißenhorn zu Gast. Die Partie startete denkbar ungünstig für die Mannen von Spielertrainer

Sassmann. Bereits nach elf Minuten konnten die Gäste per Handelfmeter mit 1:0 in Führung gehen,

nachdem ein Ayer Spieler den Ball bei einem Freistoß im Strafraum mit der Hand abgewehrt hatte.

Die Hausherren waren in der Folge keineswegs die schlechtere Mannschaft und kämpften sich zurück

in die Partie. Nach einer guten halben Stunde und mit einem schönen Schuss ins lange Eck gelang

Sassmann der 1:1 Ausgleich. An diesem Tag lief allerdings vieles für die Gäste, sie konnten in der kurz

vor der Pause, nach einem Querschläger mit 1:2 in Führung gehen (42.). Der FV Ay zeigte sich weiter

in Spendierlaune, nur zwei Minuten nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste, nach einem zu kurz

ausgeführten Rückpass, sogar auf 1:3 erhöhen. Als dann im zweiten Durchgang Torhüter Andre

Englet bei einem Freistoß aus halblinker Position auf dem falschen Fuß erwischt wurde stand es 1:4

und die Partie war gelaufen. Zwar konnte Manuel Oppold in der mit einem sehenswerten Tor

nochmal auf 2:4 verkürzen (63.), der Sieg der Fuggerstädter geriet dadurch nicht mehr in Gefahr. Eine

völlig unnötige Niederlage für den FV Ay, in einem Spiel, in dem der durchaus schlagbare Gegner

geradezu zum Tore schießen eingeladen wurde und man sich somit selbst jede Chance auf den Sieg

nahm.