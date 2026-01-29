Die erste Kleinfeld-Liga gibt auf - Spielbetrieb eingestellt Baller League ist vorerst Geschichte in Deutschland von red · Heute, 10:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Köppen

Es war im Januar 2024 die erste Kleinfeld-Liga, die in Deutschland hochambitioniert an den Start ging. Zwei weitere Spielzeiten folgten, doch die seit November 2025 angekündigte vierte Saison wird es nicht mehr geben. Zunächst auf Januar 2026 verschoben steht nun fest, dass die Baller League in Deutschland eingestellt wird. Das berichtet DWDL.de. Inzwischen sind mit der Icon League und der Kings League weitere Kleinfeld-Ligen in Deutschland aktiv. Zumindest der Baller League-Hype endet nun fast so schnell wie er gekommen war, obwohl mit Kevin Großkreutz und Marco Reus, die ein ganz neues Team betreuen sollten, zuletzt sogar noch Fußball-Größen gewonnen werden konnten. Der Amateurfußball, dessen Interessen immer wieder mit den Aktivitäten der Spieler in den Kleinfeld-Ligen kollidierte, dürfte mit etwas Genugtuung auf das Aus blicken.

Die Baller League bestätigte am Mittwochabend das Aus in Deutschland auf Anfrage von DWDL.de. Man werde die Aktivitäten hierzulande "vorerst pausieren", heißt es. Der operative Fokus liege auf anderen Märkten. In Großbritannien ist gerade erst die zweite Saison zu Ende gegangen, in den USA plant man einen Start mit prominenten Namen wie Ex-Profi Ronaldinho oder der ehemalige Weltklasse-Sprinter Usain Bolt. Im Hintergrund kursierten zuletzt Spekulationen über finanzielle Engpässe. Diesen Mutmaßungen widerspricht Baller League International allerdings vehement und stellt in einer Erklärung klar: „Baller League International bestätigt, dass das Unternehmen weiterhin über eine hohe Liquidität und Solvenz verfügt.“ Es sei eine „strategische Überprüfung“ vorgenommen worden, wird mitgeteilt.

Die offizielle Begründung für das Ende zielt auf den deutschen Markt ab. „Deutschland wird zwar immer ein wichtiger Teil der Baller League bleiben, aber der Markt hat momentan nicht die Größe und die strukturellen Bedingungen, die nötig sind, um die langfristigen Ziele des Unternehmens zu unterstützen“, erklären die internationalen Verantwortlichen. Der Fokus liege nun auf Gebieten mit einem „nachhaltigen Weg zur Rentabilität“. Die Wirtschaftlichkeit in Deutschland war anscheinend ein Problem. Ein jährlicher Umsatz im Bereich von 50 bis 100 Millionen Euro brachte der Liga noch keine Gewinne ein. Obendrein lief der Kontrakt mit dem bedeutenden Sponsor Xing wie geplant mit dem Finale der dritten Spielzeit am 19. Mai 2025 aus.