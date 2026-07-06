Die erste kleine Pokalgeschichte

– Foto: Marcel Eichholz

Espagnol Bebra hat in der ersten Runde des Kreispokals Hersfeld-Rotenburg für eine Überraschung gesorgt. Der B-Ligist setzte sich gegen die eine Klasse höher spielende SG Nentershausen/Weißenhasel durch und zog damit in die nächste Runde ein. Für die Gastgeber war es ein gelungener Pflichtspielauftakt, während die Gäste ihrer Favoritenrolle nur phasenweise gerecht wurden.

Dabei hatte Nentershausen/Weißenhasel zunächst die erste gute Gelegenheit der Partie. Nach Vorarbeit von Rico Muhlack tauchte Kevin Schaffartzick frei vor Espagnol-Torhüter Vleron Sejoi auf, setzte seinen Lupfer aber knapp neben das Tor. Es blieb die beste Möglichkeit der Gäste in einer Anfangsphase, in der beiden Mannschaften anzumerken war, dass die Sommerpause noch nicht lange zurücklag.

Bebra findet besser ins Spiel Bebra fand nach und nach besser in die Partie und setzte vor allem durch Standards und schnelle Vorstöße Akzente. Harun Dalkiran vergab nach einem Freistoß aus kurzer Distanz, wenig später hatte Mert Dapgin die bis dahin größte Chance der Gastgeber. Nach einem Angriff über links zog er im Eins-gegen-eins mit Michael Kramer ab, doch der SG-Schlussmann lenkte den Ball stark an den Pfosten. Kurz vor der Pause erhöhte Espagnol den Druck noch einmal. Erst kratzte Kramer einen Abschluss von Dapgin aus dem linken Winkel, dann war er in der 42. Minute geschlagen: Rambail Suru Khiel zog aus rund 16 Metern ab, Kramer kam zwar noch mit den Fingern an den Ball, konnte den Einschlag zum 1:0 aber nicht mehr verhindern. Die Führung war zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient, weil Bebra die klareren Möglichkeiten hatte.