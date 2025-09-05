 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Die erste Hauptrunde im RAN1-RBW-Kreispokal

RAN1-RBW-Kreispokal +++ Wer sichert sich am Wochenende das Weiterkommen?

Zum ersten Mal nach dem Zusammenschluss der Kreisfachverbände spielen Anhalt-Bitterfeld und Anhalt einen gemeinsamen Pokalwettbewerb. In jedem RAN1-RBW-Kreispokal geht am Wochenende die erste Hauptrunde über die Bühne. Unter anderem mit dem Landesklasse-Duell zwischen dem FC Eintracht Köthen und dem SV Germania Roßlau. Der Blick auf alle Ansetzungen des Wochenendes.

Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
SG Blau-Weiß Quellendorf
SG Blau-Weiß QuellendorfQuellendorf
FV Merzien
FV MerzienMerzien
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SG Blau-Weiß Klieken
SG Blau-Weiß KliekenKlieken
TSV 1894 Mosigkau
TSV 1894 MosigkauMosigkau
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SC Vorfläming Nedlitz
SC Vorfläming NedlitzNedlitz
SG Empor Waldersee
SG Empor WalderseeWaldersee
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Mildensee
SV MildenseeMildensee
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenFC Stahl Aken
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Fortschritt Garitz
SV Fortschritt GaritzGaritz
TuS Dessau-Kochstedt
TuS Dessau-KochstedtKochstedt
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
SV Germania 08 Roßlau
SV Germania 08 RoßlauRoßlau
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Schwarz-Gelb Radegast
SV Schwarz-Gelb RadegastRadegast
FSV Löberitz
FSV LöberitzLöberitz
Abgesagt

Morgen, 14:00 Uhr
Holzweißiger SV
Holzweißiger SVHolzweißig
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
Abgesagt

Morgen, 14:00 Uhr
SV Roitzsch
SV RoitzschRoitzsch
SV Kickers Raguhn
SV Kickers RaguhnRaguhn
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Gölzau
SV GölzauGölzau
SG Ramsin
SG RamsinRamsin
14:00live

Sonntag

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SG Rot-Weiß Elsdorf
SG Rot-Weiß ElsdorfElsdorf
1. FFV Rodleben
1. FFV RodlebenFFV Rodleben
14:00live

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
ESV Petersroda
ESV PetersrodaPetersroda
SV Blau-Weiß Schortewitz
SV Blau-Weiß SchortewitzSchortewitz
14:00live

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
FC Galaxy Wolfen
FC Galaxy WolfenFC Galaxy
SV Pouch-Rösa
SV Pouch-RösaPouch-Rösa
14:00live

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Baasdorf
SV Blau-Weiß BaasdorfBaasdorf
HSV Gröbern
HSV GröbernGröbern
14:00live

