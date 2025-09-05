Die erste Hauptrunde im RAN1-RBW-Kreispokal

Zum ersten Mal nach dem Zusammenschluss der Kreisfachverbände spielen Anhalt-Bitterfeld und Anhalt einen gemeinsamen Pokalwettbewerb. In jedem RAN1-RBW-Kreispokal geht am Wochenende die erste Hauptrunde über die Bühne. Unter anderem mit dem Landesklasse-Duell zwischen dem FC Eintracht Köthen und dem SV Germania Roßlau. Der Blick auf alle Ansetzungen des Wochenendes.

Morgen, 14:00 Uhr SC Vorfläming Nedlitz Nedlitz SG Empor Waldersee Waldersee 14:00 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr SV Mildensee Mildensee FC Stahl Aken FC Stahl Aken 14:00 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr FC Eintracht Köthen Eintr Köthen SV Germania 08 Roßlau Roßlau 14:00 live PUSH

Morgen, 14:00 Uhr SV Roitzsch Roitzsch SV Kickers Raguhn Raguhn 14:00 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr SV Gölzau Gölzau SG Ramsin Ramsin 14:00 live PUSH

Sonntag



