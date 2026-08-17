„Die erste Halbzeit war top“: Hainberg zittert zum Sieg

– Foto: Sascha Wolff

Der SC Hainberg hat am zweiten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 einen 3:2-Heimsieg gegen den TSV Holtensen gefeiert. Nach einer dominanten ersten Halbzeit mit drei Treffern wurde es nach der Pause noch einmal eng.

Der SC Hainberg erwischte einen Start nach Maß. Bereits in der zweiten Minute brachte Paavo-Maximilian Gundlach die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Hainberg blieb danach die spielbestimmende Mannschaft und erspielte sich weitere Möglichkeiten.

Trainer Timm Wünsch war entsprechend zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Die erste Halbzeit war top. Wir spielen uns viele Chancen heraus und hätten noch höher führen können.“

In der 32. Minute zahlte sich der Druck erneut aus. Sekou Kader Sylla erhöhte auf 2:0. Noch vor dem Seitenwechsel legte Aleander Donnelly Tjivera nach und sorgte in der 41. Minute für das 3:0. Hainberg hatte damit eine nahezu perfekte erste Hälfte hinter sich.

Mit der komfortablen Führung im Rücken änderte sich das Bild nach dem Seitenwechsel allerdings. Der TSV Holtensen kam schnell zurück in die Partie. Bereits in der 49. Minute verkürzte Romano Weiß auf 1:3.

Hainberg verlor zunehmend die zuvor gezeigte defensive Stabilität. Holtensen blieb dran und wurde für die eigene Aufholjagd belohnt. In der 78. Minute erzielte Marcel Heimbüchel den zweiten Treffer der Gäste. Aus einem scheinbar klaren Vorsprung war damit eine enge Schlussphase geworden.

Timm Wünsch sah die Entwicklung kritisch: „In der zweiten Halbzeit verteidigen wir dann nachlässig und zittern noch ein bisschen.“

Holtensen konnte den Ausgleich jedoch nicht mehr erzwingen. Hainberg brachte die knappe Führung über die verbleibenden Minuten und durfte sich damit über drei Punkte freuen.

Trotz der zwischenzeitlichen Schwierigkeiten überwog beim Gastgeber am Ende die Erleichterung über den gelungenen Abschluss der Partie. „Unterm Strich nehmen wir die drei Punkte mit und sehen aber, woran wir arbeiten müssen“, sagte Timm Wünsch.