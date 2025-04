"Die erste Halbzeit war schlecht": Kirchheim kommt nicht in Tritt

Bei ihrer 0:1-Heimniederlage gegen den TSV Wasserburg verschlafen die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC wie schon in der Vorwoche den ersten Durchgang komplett und steigern sich nach der Pause deutlich – mit dem entscheidenden Unterschied, dass sie anders als beim 2:0 in Rosenheim nicht ins Tor treffen.

„Die erste Halbzeit war richtig schlecht“, fand Trainer Steven Toy denn auch deutliche Worte: „Wir machen zu viele technische Fehler und kommen einfach nicht in Tritt.“ Auch die Gäste bringen nicht sonderlich viel Glanz in die mit 45 Zuschauern nur spärlich besetzte Hütte, Toy sprach von einem überschaubaren Niveau. Spielerische Höhepunkte waren ebenso rar gesät wie rasante Torraumszenen, und so entschied am Ende eine einzige Aktion, ein einziger Treffer die Begegnung: In der 22. Minute fand ein Steckpass von Thomas Voglmaier den Weg durch die unsortierte KSC-Deckung, und der 19-jährige George Dumitru ließ KSC-Keeper Nico Beilhardt bei seinem dritten Saisontor keine Chance. Toy: „Es sah nach Abseits aus, aber das hat Wasserburg auch gut herausgespielt.“ Kurz zuvor hatte der KSC allerdings Glück, dass Dumitru nicht schon einen Ballverlust von Leon Reilhac nach schnellem Umschalten bestrafte (18.).

Korbinian Vollmann setzte zu einigen gefährlichen Freistößen an – so fischte TSV-Keeper Lino Volkmer den Ball in der 71. Minute aus dem Winkel –, und Luis Sako versuchte es ebenfalls immer wieder aus der Distanz. Echte Torgefahr strahlte die Kirchheimer Offensive an diesem Abend allerdings nicht aus. Die Wasserburger stand kompakt, ließen wenig zu und erhöhten mit dem Auswärtssieg den Druck auf den Tabellenzweiten TuS Geretsried.

Toy ärgerte sich noch über die eine oder andere „komische Abseits-Situation“, viel mehr wurmte ihn aber der uninspirierte Auftritt seiner Schützlinge in der ersten Halbzeit. „Da waren wir zu wenig gallig. Was wir können, das haben wir dann nach der Pause gezeigt – vom ganzen Spielverlauf her wäre da ein Unentschieden auf jeden Fall fair gewesen.“ Die letzte klare Gelegenheit hatten allerdings auch wieder die Gäste: TSV-Kapitän Michael Barthuber startete beim Konter aus abseitsverdächtiger Position und legte den Ball dann am Tor vorbei (86.). (guiv)

Kirchheimer SC – TSV Wasserburg 0:1 (0:1) Kirchheimer SC: Beilhardt – Zielke, Maiberger, Zabolotnyi, Branco De Brito (64. Ecker) – Baitz (60. Karlin), Bagaric (77. Karsak), Vollmann – Sako, Prokoph (69. Gremm), Reilhac (28. Flohrs) Tor: 0:1 Dumitru (22.) Schiedsrichter: Thomas Federhofer (SpVgg Willenhofen-Herrnried) – Zuschauer: 45