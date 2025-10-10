Die erste Halbzeit macht den Unterschied

Mit einem souveränen 3:0-Heimerfolg über die SG Neukirchen/Röllshausen hat Aufsteiger SC Edermünde seine starke Form bestätigt und bleibt im Spitzenfeld der Gruppenliga. Die Mannschaft von Trainer Christian Keppel zeigte von Beginn an Zielstrebigkeit und übernahm früh die Kontrolle.

Bereits in der 15. Minute verwandelte Felix Mertsch einen Foulelfmeter sicher zur Führung, nachdem Julian Dietz Mertsch selbst im Strafraum zu Fall gebracht hatte. Edermünde blieb dran und erhöhte wenig später durch Maximilian Siebert, der nach einer Flanke von Niklas Andräß ins leere Tor einschob (24.). Kurz vor der Pause sorgte Leroy Bawuah mit einem trockenen Abschluss nach langem Ball von Robin Zadach für die Vorentscheidung (40.).

Neukirchen kam zwar zu vereinzelten Möglichkeiten – unter anderem traf Ricardo Seck früh die Latte und Marcel Reitz scheiterte im Eins-gegen-eins an Keeper Lasse Blochel – doch insgesamt bestimmte der SCE das Geschehen. Nach der Pause verwalteten die Gastgeber die Führung souverän, F. Mertsch traf in der 74. Minute noch das Lattenkreuz. Mit dem achten Saisonsieg bleibt Edermünde punktgleich mit Altenlotheim in Lauerstellung hinter Tabellenführer Gudensberg.

SC Edermünde – SG Neukirchen / Röllshausen 3:0

SC Edermünde: Lasse Blochel, Arne Schöfer, Robin Zadach (88. Rico Waidner), Niklas Trulsen, Julian Bachmann, Niklas Andräß, Felix Mertsch, Elias Heerdt, Jonathan Mertsch (79. Leroy Bawuah), Leroy Bawuah (67. Jeremy Abel), Maximilian Siebert - Trainer: Christian Keppel

SG Neukirchen / Röllshausen: Laurenz Kuhn, Julian Dietz, Leonard Schröder, David Scharf, Tim Wenzlik (67. Christoph Luckhardt) (81. Kai Luca Ponzer), Constantin Trümner, Paul Ridinger, Maximilian Koch (86. Nick Allerdings), Ricardo Seck, Nick Allerdings (72. Edvin Gering), Marcel Reitz - Trainer: Christian Pfeiffer

Schiedsrichter: Pascal Loschke

Tore: 1:0 Felix Mertsch (15. Foulelfmeter), 2:0 Maximilian Siebert (24.), 3:0 Leroy Bawuah (40.)