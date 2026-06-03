Foto: Andreas Becker/Neckar- und Enzbote

Der TSV Bönnigheim hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga A3 Enz-Murr gesichert. Damit steht der Aufstieg in die Bezirksliga fest. Trainer Timo Etzel spricht über feucht-fröhliche Feiern im Unwetter, den kontinuierlich gewachsenen Erfolg einer eingeschworenen Freundesclique und die ehrgeizigen, aber bodenständigen Pläne für die Zukunft.

Die Erleichterung und der Jubel nach dem entscheidenden Schritt zur Meisterschaft waren beim neuen Titelträger riesig, und selbst das Wetter konnten die Stimmung nicht trüben. Unmittelbar nach dem Abpfiff startete die Mannschaft in eine intensive erste Partyphase. „Die erste Feier nach dem Spiel war feucht-fröhlich und nicht nur aufgrund des Unwetters. Wir feiern in Etappen und haben noch drei Wochen vor uns“, berichtet Trainer Timo Etzel gegenüber FuPa über die ausgelassene Atmosphäre im Vereinsumfeld.

Ein Blick auf die aktuelle Tabelle der Kreisliga A3 Enz-Murr verdeutlicht die sportliche Konstanz, mit der sich die Mannschaft den Spitzenplatz erarbeitet hat. Da nur noch ein Spieltag aussteht, ist dem Tabellenführer der Platz an der Sonne nicht mehr zu nehmen. Der TSV Bönnigheim führt das Klassement mit beachtlichen 67 Punkten an. Aus den bisherigen 27 absolvierten Partien holte das Team 21 Siege, vier Unentschieden und musste lediglich zwei Niederlagen hinnehmen, während das Torverhältnis von 98:40 Toren die Offensivkraft der Mannschaft unterstreicht.

Der geschlagene Verfolger hat das Nachsehen

Der härteste Konkurrent im Kampf um den begehrten Titel konnte das Tempo des Spitzenreiters im Endspurt der Saison nicht ganz mitgehen. Die SGM Nussdorf/Roßwag belegt nach ebenfalls 27 Spielen mit 61 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Die Bilanz des Verfolgers weist 19 Siege, um genau zu sein vier Unentschieden und vier Niederlagen auf. Obwohl die Spielgemeinschaft mit 104:38 Toren den treffsichersten Angriff der Liga stellt, beträgt der Rückstand auf den Erstplatzierten vor dem letzten Match uneinholbare sechs Zähler.

Korrektur der Saisonziele im laufenden Wettbewerb

Dass es in dieser Spielzeit für ganz oben reichen würde, war zu Beginn der Runde keineswegs als feste Erwartung formuliert worden. Der Trainer ging zunächst mit einer zurückhaltenderen Prämisse an die Aufgabe heran, ehe die hervorragenden Leistungen der Hinrunde ein Umdenken erforderten. „Zu Beginn war das Saisonziel Top 5, allerdings haben mein Co-Trainer und ich nach der überragenden Hinrunde für uns das Saisonziel auf die Top 3 erhöht, ohne Druck auf die Jungs aufzubauen“, erklärt Timo Etzel.

Zusammenhalt und Freundschaft als Fundament des Triumphs

Als entscheidender Schlüssel für den Erfolg erwies sich im Laufe der Monate der außergewöhnliche Zusammenhalt des Kaders, der weit über das rein Sportliche hinausgeht. Die mentale Stärke und das kollektive Gefüge gaben in den engen Phasen den Ausschlag. Auf die Frage nach den entscheidenden Faktoren und den Stärken seines Teams verweist der Coach ergriffen auf die charakterlichen Vorzüge der Mannschaft: „Der Zusammenhalt, Teamgeist und der absolute Wille, als Freunde gemeinsam Geschichte zu schreiben.“

Ungeduldige Feierbiester zieht es an die Playa

Nach den kräftezehrenden Wochen im Titelkampf steht für die Aufsteiger die verdiente Belohnung an, wobei die Organisation der anstehenden Mannschaftsreise die Verantwortlichen durchaus fordert. Während der genaue Ort noch offen ist, hält einige Akteure nichts mehr zu Hause. „Die Abschlussfahrt ist gerade in voller Planung, der Termin steht, nur das Ziel wird noch entschieden. Einige ungeduldige Feierbiester sitzen nächste Woche schon im Flieger Richtung Playa“, blickt Timo Etzel schmunzelnd auf die anstehenden Tage.

Konsequente Wahrnehmung des verdienten Aufstiegsrechts

Zweifel daran, ob das Team den sportlichen Schritt in die Bezirksliga auch tatsächlich vollziehen wird, lässt der Trainer derweil gar nicht erst aufkommen. Nach einer harten Saison ist der Aufstieg der verdiente Lohn für den betriebenen Aufwand. Auf die Frage, ob der Verein das Aufstiegsrecht für die höhere Liga wahrnehmen wird, antwortete Timo Etzel kurz und unmissverständlich: „Ja.“

Kaderplanung im Zeichen personeller Kontinuität

Für die kommenden Aufgaben in der neuen Umgebung setzen die Verantwortlichen auf ein bewährtes Fundament und eine gezielte Integration von Talenten aus dem direkten Umfeld, ohne die funktionierende Struktur zu gefährden. „Wir wollen und werden uns nur punktuell verstärken und haben bereits zehn junge Neuzugänge, die schon im Freundeskreis unserer Spieler integriert sind, und das ist auch das Ziel unseres Vereins. Abgänge gibt es glücklicherweise keine“, verkündet der Trainer mit Blick auf die anstehende Transferperiode.

Demut und Spaß als Maximen in der Bezirksliga

Mit dem Erreichen der Bezirksliga verändern sich in der kommenden Saison 2026/2027 naturgemäß auch die sportlichen Anforderungen an das Team. Der Trainer bleibt bodenständig und stellt die Werte in den Vordergrund, die schon den aktuellen Erfolg ermöglicht haben. „Im Vordergrund stehen der Zusammenhalt und der Spaß, den die Jungs weiterhin haben sollen. Rein sportlich gesehen der Klassenerhalt“, gibt Timo Etzel die Marschroute für die Zukunft vor.