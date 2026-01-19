Die ersehnte Saison ohne Druck für die SpVg Odenkirchen

Es ist die Saison, in der die SpVg Odenkirchen nach eigenen Angaben mal keinen Druck verspürt. Es muss nicht die Klasse gehalten werden , es kann aktuell kein Aufstieg verspielt werden und ein Trainerchaos gibt es auch nicht. Doch werden durch eine gute Hinrunde mit 38 Punkten, Platz drei in der Tabelle und nur fünf Punkten hinter der Bezirksliga-Spitze nicht doch Erwartungen geweckt? „Wir haben keinen Druck“, dementiert der Sportliche Leiter Stephan Moesges. „Wir haben uns nicht mal vorgenommen, so dazustehen, wollten die Saison nehmen, wie sie ist. Aber klar sind wir ambitioniert und wollen vorankommen. Mit nur neun Punkten wie nach der Hinrunde vergangene Saison hätten wir uns nicht zufriedengegeben“, betont Moesges. Die Situation vor einem Jahr, als Odenkirchen mitten im Abstiegskampf war , wollte man vermeiden, dafür sei die Hinrunde der Grundstein gewesen.

Gegen Tabellenführer OSV Meerbusch gab es zwar nur ein 2:2-Remis, doch verlor Odenkirchen den Sieg erst in der Nachspielzeit. Klare Siege gab es etwa gegen Dilkrath, Lürrip (beide 6:1) und den 1. FC Mönchengladbach (4:0), auch Arbeitssiege, wie das 2:1 gegen Nettetal II, gab es. Insgesamt leistete sich Odenkirchen nur wenige Ausrutscher, etwa das 0:1 beim 1. FC Viersen und das 1:2 gegen Thomasstadt Kempen kurz vor der Winterpause. „Viersen hat es gut gemacht und gegen Kempen hatten wir einen schlechten Tag“, sagt der Sportliche Leiter, der betont: „Vielleicht hätten wir noch den ein oder anderen Punkt mehr holen können.“

Nach dem Ende der Vorsaison, der mit dem knappen Klassenerhalt endete, hatten die 05/07er nur 33 Punkte auf dem Konto, nun sind es bekanntlich schon 38. Somit war die Hinrunde objektiv gesehen ein ganzer Erfolg. Mit drei Siegen startete man in die Saison und kassierte erst im achten Spiel eine, wenn auch unnötige, erste Niederlage gegen St. Tönis II (2:4). Im Spitzenspiel danach gegen TuRa Brüggen schlug Odenkirchen beim 3:1-Sieg dann aber eindrucksvoll zurück. „Gegen Brüggen und das brutale Spiel gegen Meerbusch waren unsere besten Spiele, die muss man herausstellen“, sagt Moesges.

Das war gut

Für Moesges zählt hier vor allem der Zusammenhalt, nicht nur innerhalb der Mannschaft: „Die Jungs ziehen mit Blick auf die Zukunft mit, auch die Erste geht hier voran. Das Vereinsleben stimmt und wir wachsen weiter zusammen.“ Auch infrastrukturell tut sich an der Beller Mühle einiges. Ein neuer Fitnessraum und ein neuer Materialraum sind gerade in der Mache und zeugen von der Aufbruchstimmung im Verein. Bei den Zahlen stach Odenkirchen in der Hinrunde nicht heraus, mit 53 Toren hat die Sportvereinigung die drittbeste Offensive der Liga – entsprechend der Tabellenplatzierung. Meerbusch (70) und Brüggen (64) sind hier noch mal deutlich besser. Doch Odenkirchen hat sich mit einem gegenüber der Vorsaison stark verbesserten Kader als Topteam in der Bezirksliga etabliert und will langfristig an frühere Erfolgszeiten in der Landesliga anknöpfen.

Einige der zahlreichen hochkarätigen Verpflichtungen für diese Saison haben in der Hinrunde gut funktioniert: Die Brüder und Sven und Pascal Moseler, die vom VfL Jüchen-Garzweiler aus der Landesliga kamen, waren schnell fester Bestandteil des Teams. Das galt auch für zwei defensive Neuzugänge vom 1. FC Mönchengladbach: „Jan Pflipsen hat brutal eingeschlagen, zeigt eine sehr gute Entwicklung. Aber auch die anderen jungen Neuzugänge machen es sehr gut und sind engagiert. Alle fügen sich gut ins Vereinsleben ein“, sagt Moesges. Und in der Offensive wurde auch Evgenij Pogorelov zu einem wichtigen Teil des Teams.

Das muss besser werden

Bei den Gegentoren kann man noch ansetzen, denn hier ist Odenkirchen mit 26 nur die Nummer vier der Liga. Doch viel schwerer wogen die vielen verletzten Akteure, die den eigentlich breiten Kader dezimierten. „Wir haben uns im Sommer gut verstärkt mit dem Hintergrund, dass wir im Winter nichts machen wollten. Aber wie das im Fußball manchmal läuft, sieht man aktuell“, erklärt Moesges, der auch in dieser Winterpause bereits neue Spieler zum Verein gelotst hat.

Denn der rund 30 Spieler fassende Kader war nie einigermaßen vollzählig. Von den Sommerneuzugängen ist Justin Butterweck aktuell wieder verletzt. Und Serkan Pacali riss sich bereits im zweiten Saisonspiel das Kreuzband, er arbeitet aktuell am Comeback. Auch Metin Türkay, Philip Bäger, Tobias Krämer, Sven Moseler und Keeper Liam Hermanns sind aktuell verletzt. Zuletzt seien nur 13 bis 14 Spieler im Training gewesen, so der Sportliche Leiter. „Stand-by-Spieler“ Semir Purisevic kam zu unerwarteten zehn Einsätzen.

So geht es weiter

Am 1. Februar bestreitet Odenkirchen bei Türkiyemspor den Rückrundenauftakt. Testspiele, unter anderem gegen Dynamo Erkelenz (A-Liga) und TSV Meerbusch (Oberliga), sind noch geplant, auch das Dülkener Masters nimmt man als zusätzliche „Trainingseinheit“ mit. Erneut steht die Fitness in der Vorbereitung im Fokus. „Wir wollen unseren ambitionierten Weg weitergehen“, betont Moesges.

Sicher werde man sich auch nicht dagegen wehren, sollte man bis Saisonende noch um den Aufstieg mitspielen. Um die Ausfälle zu kompensieren, hat Odenkirchen fürs Zentrum noch Sammy Forestal („wird uns gut tun“, von Mennrath) und Daniel Pfaffenroth („überragender Baller, brutal fit“, von Nettetal) geholt. Jonas Derrix (SV Lürrip) soll das Torwartteam ergänzen. Von TuS Grevenbroich kamen noch die Brüder Dzenan und Malik Sinanovic. Und von Lürrip wechselte außerdem Angreifer Michael Bohnen nach Odenkirchen. „Er sorgt für Schnelligkeit in tiefen Läufen“, sagt Moesges.

Dazu steht bereits seit Anfang Januar fest, dass Simon Sommer als Trainer in eine weitere Saison gehen wird. Auch Co-Trainer Wolfgang Brück, Torwarttrainer Joachim Herrmann und das Betreuerteam haben mittlerweile ihren Verbleib zugesagt.

