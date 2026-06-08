"Die Erleichterung war riesig"- Über die Meisterschaft des FC Wörpetal

FC-Trainer André Petersen (Mitte) – Foto: Lennart Blömer

Der FC Wörpetal spielt in der kommenden Saison in der Bezirksliga Lüneburg 3. Die Entscheidung fiel beim Bremervörder SC, der als Tabellenzweiter am kommenden Samstag in der Relegation zur Bezirksliga antritt. Das torlose Remis reichte Wörpetal, um die Meisterschaft vorzeitig perfekt zu machen.

„Die Erleichterung war riesig. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, als der Schlusspfiff in Bremervörde ertönte“, blickt Trainer André Petersen zurück. Dass die Entscheidung bereits drei Spieltage vor Schluss gefallen ist, bewertet er ebenfalls positiv. „Wir wollten es so früh wie möglich eintüten und nicht erst am letzten Spieltag.“

Ein solcher Vorsprung könne dazu führen, dass man einen Schritt weniger mache. Zudem warteten Woche für Woche Gegner, die besonders motiviert gegen den Tabellenführer antreten wollten.

Ende März lag der FC Wörpetal bereits mit elf oder zwölf Punkten vor der Konkurrenz. Für Petersen war damit klar, welches Ziel die Mannschaft verfolgte. Gleichzeitig sah er darin aber auch eine Gefahr. „Wenn du Ende März elf oder zwölf Punkte Vorsprung hast, dann brauchst du nicht mehr um den heißen Brei reden. Dann ist klar, wo du hinwillst.“

Die ersten Spiele des Jahres verliefen zwar erfolgreich, nach Einschätzung des Trainers aber nicht mehr so dominant wie im Herbst. Im April folgten drei Unentschieden. Mit den Ergebnissen konnte Petersen grundsätzlich leben. Die mehrfach verspielten Zwei-Tore-Führungen störten das Trainerteam dagegen. „Da haben wir uns oft um den Lohn gebracht“, erinnert sich Petersen. Die Mannschaft habe die Hinweise angenommen und die richtige Reaktion gezeigt. „Die Jungs haben die Ärmel noch einmal ein Stück höher gekrempelt.“

Nachhaltigkeit statt kurzfristiger Erfolg

Für Petersen und seinen Trainerkollegen Dennis Bargemann stand von Beginn an ein anderer Gedanke im Vordergrund als die Meisterschaft. „Für uns ging es vom ersten Tag um Nachhaltigkeit und nicht um kurzfristigen Erfolg.“

Nach dem Zusammenschluss zum FC Wörpetal sei es zunächst darum gegangen, die Mannschaft zusammenzuführen und langfristig zu entwickeln. Dass der sportliche Erfolg so schnell eintreten würde, sei nicht vorhersehbar gewesen.

Die Vorbereitung sorgte zwar für große Erwartungen im Umfeld, doch gleich am ersten Spieltag setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Alfstedt. Rückblickend sieht Petersen darin einen wichtigen Moment. Die Mannschaft habe dadurch früh gelernt, dass jedes Spiel gespielt werden müsse und zunächst der Kampf gefragt sei.

Auch die ersten Wochen verliefen mit mehreren Unentschieden nicht nach den Vorstellungen vieler Beobachter. Für das Trainerteam gehörten solche Erfahrungen jedoch dazu. „So eine Mannschaft muss auch wachsen und widerstandsfähig werden. Dafür braucht es auch Nackenschläge.“

Mit dem Sieg gegen den MTV Hesedorf Anfang Oktober letzten Jahres begann anschließend eine lange Siegesserie, die Petersen als ausschlaggebend für den späteren Erfolg bezeichnet. Dabei half vor allem die große Kaderbreite. Verletzungen, Krankheiten oder Urlaube konnten aufgefangen werden, ohne dass die Qualität der Mannschaft darunter litt.

Schwierige Wochen und die richtige Reaktion

Auch die Rückrunde verlief nicht ohne Probleme. Die witterungsbedingte Vorbereitung stellte das Team vor Herausforderungen, dennoch konnte Wörpetal fünf Testspiele absolvieren.

Im April erschwerten englische Wochen, Verletzungen, Urlaube und Sperren die Belastungssteuerung. Petersen sieht darin einen möglichen Grund für die späteren Unentschieden.

Besonders wichtig war für ihn die Reaktion auf das Pokalaus im Halbfinale gegen Bevern. Es war erst die zweite Niederlage innerhalb von mehreren Monaten. Schon im folgenden Training habe die Mannschaft die passende Antwort gegeben. „Aus Rückschlägen wächst ein Team“, fasst Petersen die Entwicklung zusammen.

Das Kabinenleben hat funktioniert

Besonders stolz sind Petersen und Bargemann auf den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. „Dennis und ich sind sehr stolz auf das Team, auf jeden einzelnen.“

Vor allem das Miteinander hebt Petersen hervor. „Besonders beeindruckt waren wir, wie gut das Kabinenleben von Anfang an funktioniert hat. Das ist keine Selbstverständlichkeit und schon gar nicht bei einem Zusammenschluss von drei Vereinen.“

Auch die Trainingsbeteiligung beeindruckte die Trainer immer wieder. Regelmäßig standen mehr als 20 Spieler auf dem Platz. Petersen erinnert dabei an eine Einheit am Freitag nach Himmelfahrt. „Wir haben mit 21 Mann trainiert und ein Abschlussspiel mit zehn gegen elf gespielt.“ Für ihn war das ein Zeichen für die hohe Bereitschaft innerhalb der Mannschaft.

Die große Kaderbreite brachte auch Herausforderungen mit sich. Immer wieder mussten Petersen und Bargemann Spielern mitteilen, dass sie trotz guter Leistungen zunächst nicht in der Startelf stehen würden. Viele Spieler hätten sich durch den Konkurrenzkampf jedoch weiterentwickelt. Die Bereitschaft, an den eigenen Defiziten zu arbeiten, sei jederzeit vorhanden gewesen.

Dank an die Helfer im Hintergrund

Zum Abschluss richtet Petersen den Blick auf die Menschen, die abseits des Platzes ihren Anteil am Erfolg hatten. „Das Allerwichtigste kommt oft zum Schluss“, sagt der Trainer. Sein Dank gilt den Betreuern Stefan und Malte sowie Torwarttrainer Jonas. Sie hätten die Mannschaft und das Trainerteam während der gesamten Saison unterstützt und ihnen viele Aufgaben abgenommen. Ohne das Team hinter dem Team wäre dieser Erfolg nach Ansicht von Petersen nicht möglich gewesen.