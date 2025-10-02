Die Erkenntnisse des Aufsteigers SG Lenzkirch-Saig

Die SG Lenzkirch-Saig liegt auf Rang zehn in der Fußball-Kreisliga-A. Bei aller Zurückhaltung habe man sich den Sprung nicht derart schwierig vorgestellt, gesteht Trainer Patrick Zepf.

"Das ist eine richtig starke Liga. Da muss man sich erst einmal zurechtfinden." In den Worten von Patrick Zepf steckt eine Menge Respekt. Schneller, höher, weiter. So könnte man seine Einschätzung noch knapper zusammenfassen, mit der er seinem neuen Wirkungsfeld huldigt. Die Spielgemeinschaft schaffte den Aufstieg über die Relegation und hat nach sechs Spielen sieben Punkte eingetütet. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.