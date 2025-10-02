Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Manchmal gingen die Köpfe bei Malte Sigwart und seinen Kollegen von der SG Lenzkirch-Saig in dieser Saison schon nach unten. – Foto: Wolfgang Scheu
Die Erkenntnisse des Aufsteigers SG Lenzkirch-Saig
Die SG Lenzkirch-Saig liegt auf Rang zehn in der Fußball-Kreisliga-A. Bei aller Zurückhaltung habe man sich den Sprung nicht derart schwierig vorgestellt, gesteht Trainer Patrick Zepf.
"Das ist eine richtig starke Liga. Da muss man sich erst einmal zurechtfinden." In den Worten von Patrick Zepf steckt eine Menge Respekt. Schneller, höher, weiter. So könnte man seine Einschätzung noch knapper zusammenfassen, mit der er seinem neuen Wirkungsfeld huldigt. Die Spielgemeinschaft schaffte den Aufstieg über die Relegation und hat nach sechs Spielen sieben Punkte eingetütet. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.