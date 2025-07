Die Erkenntnisse aus Union Nettetals Testspielauftakt

Das ist Kemal Kuc. – Foto: Arno Wirths

Kemal Kuc hat seiner Mannschaft des SC Union Nettetal ein ambitioniertes Auftaktprogramm für die Vorbereitung auferlegt. In den ersten 13 Tagen versammelte Kuc seine Spieler für elf Übungseinheiten. Am Sonntag kam die Mannschaft nun gegen den Bezirksligisten VfL Tönisberg erstmals unter Wettkampfbedingungen auf dem Platz zusammen. Am Ende stand ein 2:0-Erfolg. In der Startaufstellung fanden sich nach dem großen Umbruch der vergangenen Saison sieben Neuzugänge wieder.

Unter den Neuen spielte sich vor allem Branimir Galic in den Vordergrund. Der 29-Jährige, der zuvor für den Oberligisten SC St. Tönis spielte, schnürte in Halbzeit eins einen Doppelpack. Zuerst traf er in der 38. Minute nach einer Flanke von der rechten Seite per Direktabnahme zur 1:0-Führung, ehe er sieben Minuten später mit seinem zweiten Treffer zum 2:0 nachlegte. Ebenfalls Pluspunkte sammelte Neuzugang Mats Platen, der die linke Offensivseite bearbeite und dort einige gute Szenen verbuchte. Auch Torwart Moritz Kosfeld zeigte bei seinem Debüt im Union-Dress eine tadellose Leistung. Der 21-Jährige strahlte im Strafraum viel Ruhe aus und parierte in Halbzeit zwei gleich mehrmals stark.

Insgesamt offenbarte der Auftritt der Nettetaler aber noch Luft nach oben, was aufgrund des großen Umbruchs nach der vergangenen Saison und angesichts des ersten Testspiels der Vorbereitung nicht verwunderlich war. Gerade am Anfang der Partie war zu sehen, das gewissen Automatismen noch nicht griffen. Mit zunehmender Spieldauer wurde es dann jedoch besser und Nettetal kreierte sich einige Chancen in der Offensive. Abläufe brauchen Zeit