Die erhoffte Nummer Eins?! Der TSV Motor Gispersleben begrüßt im Winter einen Neuzugang, der einige Thüringenliga-Spiele in seiner FuPa-Vita stehen hat.

In nur sechs von bisher 15 absolvierten Landesklasse-Partien stand mit Lukas John beim TSV Motor Gispersleben ein gelernter Torwart im Kasten. Ansonsten rückte gleich sieben Mal Tobias Reichmann zwischen die Torpfosten, der in den letzten Jahren aber eher als Stürmer agierte. Mit Florian Hoffmann könnte nun Konstanz ins Motor-Gehäuse rücken. Der 31-jährige Schlussmann bringt immerhin die Erfahrung von 19 Thüringenliga-Spiele für den VfL Meiningen 04 und gut 30 Partien in der Landesklasse für die Theaterstädter und Fortuna Kaltennordheim mit nach Gispersleben. Zuletzt war der 1,91 Meter große Keeper in der Kreisoberliga für die SG SV Jüchsen aktiv. Für den ambitionierte Kreisoberligisten stand er in der Hinserie noch fünf Mal zwischem den Pfosten. >> zum FuPa-Profil von Florian Hoffmann

Bereits im November und Dezember trainierte Florian Hoffmann bei der Mannschaft von "Charlie" Kahlert mit. "Er hat sich entschlossen bei uns Fußball zu spielen. Da wir in der ganzen Hinrunde das ein oder andere Mal Torhütersorgen hatten, ist das eine sehr schöne Geschichte. Ihn verschlägt es aus privaten Gründen nach Erfurt. Wir freuen uns sehr darüber", begrüßt der Trainerfuchs seinen neuen Schlussmann.