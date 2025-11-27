"Die Ergebnisse der letzten Wochen entsprechen nicht unserem Anspruch" FV Ravensburg zum Jahresabschluss in der Oberliga beim Tabellenführer VfR Aalen zu Gast Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg VfR Aalen FV Ravensb.

Der FV Ravensburg steht am Samstag vor dem letzten Spiel des Jahres – und vor einer der schwierigsten Aufgaben der Oberliga-Saison. Auswärts geht es zum souveränen Tabellenführer VfR Aalen, der nach 17 Spielen ungeschlagen an der Spitze der Oberliga Baden-Württemberg steht. Für Trainer Rahman Soyudogru kommt diese Partie in einer heiklen Phase, denn sein Team wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg und verlor zuletzt zu Hause mit 0:3 gegen den 1. Göppinger SV.

Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr VfR Aalen VfR Aalen FV Ravensburg FV Ravensb. 14:30 live PUSH

„Wir gehen sehr selbstkritisch damit um. Die Ergebnisse der letzten Wochen entsprechen nicht unserem Anspruch, und das wissen wir. Wir sehen das als Lernprozess und arbeiten sehr fokussiert daran, die Dinge zu verbessern, die aktuell nicht funktionieren“, sagte Soyudogru zur aktullen Situation. „Kurz vor der Winterpause geht es darum, die Konzentration hochzuhalten und in jedem Training die nötige Intensität und Klarheit reinzubekommen, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen.“



Außenseiterrolle als Chance

Der Blick auf die Tabelle zeigt: Auch wenn Ravensburg auf Platz sechs steht, ist der Abstand zur Spitzengruppe gering. Ein Punkt trennt die Oberschwaben von Rang drei. Dennoch ist die Rolle im Derby eindeutig verteilt. „Aalen ist klarer Favorit, das ist keine Frage, aber genau daraus kann auch Energie für uns entstehen“, sagt der Trainer. Entscheidend werde sein, das Spiel mit einem klaren Plan anzugehen. „Wenn wir kompakt auftreten, konsequent verteidigen und mutiger nach vorne spielen als zuletzt, haben wir durchaus die Möglichkeit, etwas mitzunehmen.“ Das Hinspiel verlor Ravensburg im heimischen Wiesentalstadion mit 0:3. „Wir müssen als Mannschaft noch kompakter verteidigen und unsere Torchancen konsequent nutzen. Auch im Ballbesitz müssen wir viel mutiger sein als im Hinspiel.“



Aalen verdienter Tabellenführer