Die Erfolgsserie von VFR Voxtrup II reißt gegen BSV Holzhausen

"Wir freuen uns sehr über drei hart erkämpfte und sicherlich auch glückliche Punkte. Wir hatten gerade in der ersten Halbzeit einige Probleme, so dass die Halbzeitführung durchaus schmeichelhaft war. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann zwar einen besseren Zugriff auf das Spiel, verteidigen die Kontersituation zum Ausgleich nicht gut. Danach war es ein komplett offenes Spiel, mit Aluminiumtreffern auf beiden Seiten und dem einen glücklichen Moment für uns. Ein Unentschieden wäre total in Ordnung gegangen,“ meinte Trainer Dennis Lauxtermann (BSV Holzhausen).