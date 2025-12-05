Trainer Emanuel Baum hat beim TSV Schwabmünchen reichlich Grund zum Jubeln. Das soll auch in der Saison 2026/27 so sein. – Foto: Nadine Kruppe

Die Erfolgsgeschichte soll weiter geschrieben werden Der Landesliga-Spitzenreiter TSV Schwabmünchen verlängert mit Trainer Emanuel Baum Verlinkte Inhalte Landesliga Südwest Schwabmünch. Emanuel Baum

Zu Beginn jeder Winterpause finden bei der Fußballabteilung des TSV Schwabmünchen Bilanzgespräche zwischen der Abteilungsleitung und dem Trainer statt. Nachdem in den vergangenen beiden Jahren nach diesen Gesprächen der Abschied der damaligen Übungsleiter folgte, gibt es nach dem Treffen in diesem Jahr andere Nachrichten. Der Spitzenreiter der Landesliga Südwest und Trainer Emanuel Baum haben sich auf eine Zusammenarbeit über die laufende Saison hinaus geeinigt, unabhängig der Ligenzugehörigkeit.

Dazu Abteilungsleiter Germar Thiele: „Wir sind mit der Arbeit von Emanuel Baum extrem zufrieden. Das liegt nicht nur am sportlichen Erfolg. Emanuel Baum genießt auch ein sehr hohes Ansehen in der Mannschaft.“ Für Germar Thiele ist Baum „der richtige Mann“. Besonders gut bei den Verantwortlichen angekommen ist auch der Fakt, dass es dem Trainer mit Rotation und Einwechslungen gelungen ist, den Spielern Einsatzzeiten zu geben.



Auch Trainer Emanuel Baum zeigte sich glücklich: „Mich freut natürlich, dass ich weiterhin das Vertrauen bekommen. Das haben wir uns auch erarbeitet.“ Baum fühlt sich in Schwabmünchen wohl. „Es macht riesig Spaß mit einer tollen Mannschaft zu arbeiten“, so Baum weiter, der auch das Umfeld und das Engagement in der Abteilung lobt. „Darum ist das auch von Erfolg gekrönt. Darum wollen wir so weitermachen und uns mit dem Aufstieg in die Bayernliga belohnen.“ Schwabmünchen stellt Vereinsrekord auf