Die Erfolgsgeschichte soll weiter geschrieben werden

Zu Beginn jeder Winterpause finden bei der Fußballabteilung des TSV Schwabmünchen Bilanzgespräche zwischen der Abteilungsleitung und dem Trainer statt. Nachdem in den vergangenen beiden Jahren nach diesen Gesprächen der Abschied der damaligen Übungsleiter folgte, gibt es nach dem Treffen in diesem Jahr andere Nachrichten. Der Spitzenreiter der Landesliga Südwest und Trainer Emanuel Baum haben sich auf eine Zusammenarbeit über die laufende Saison hinaus geeinigt, unabhängig der Ligenzugehörigkeit.
Dazu Abteilungsleiter Germar Thiele: „Wir sind mit der Arbeit von Emanuel Baum extrem zufrieden. Das liegt nicht nur am sportlichen Erfolg. Emanuel Baum genießt auch ein sehr hohes Ansehen in der Mannschaft.“ Für Germar Thiele ist Baum „der richtige Mann“. Besonders gut bei den Verantwortlichen angekommen ist auch der Fakt, dass es dem Trainer mit Rotation und Einwechslungen gelungen ist, den Spielern Einsatzzeiten zu geben.
Auch Trainer Emanuel Baum zeigte sich glücklich: „Mich freut natürlich, dass ich weiterhin das Vertrauen bekommen. Das haben wir uns auch erarbeitet.“ Baum fühlt sich in Schwabmünchen wohl. „Es macht riesig Spaß mit einer tollen Mannschaft zu arbeiten“, so Baum weiter, der auch das Umfeld und das Engagement in der Abteilung lobt. „Darum ist das auch von Erfolg gekrönt. Darum wollen wir so weitermachen und uns mit dem Aufstieg in die Bayernliga belohnen.“
Emanuel Baum übernahm die Schwabmünchner Fußballer zu Beginn dieser Saison in der laufenden Vorbereitung. „An dieser Stelle gilt unser Dank Tim und Maik Uhde, die zum Start der Vorbereitung die Trainingsleitung übernommen haben und dabei mit den Grundstein für die erfolgreiche Hinrunde gelegt haben“, so Germar Thiele. Emanuel Baum hat gemeinsam mit seinem Co-Trainern Sebastian Deutscher und Luckmann Abdallah sowie Torwarttrainer Guido Martin aus 21 Spielen 54 Punkte geholt und dabei einige Vereinsrekorde eingestellt. Erst am letzten Spieltag vor der Winterpause mussten die Schwabmünchner die erste Saisonniederlage hinnehmen.
Die Schwabmünchner starten voraussichtlich am 22. Februar mit der Pokalpartie zu Hause gegen Stätzling. Das erste Punktspiel steigt am 28. Februar gegen Pfaffenhofen. Die Vorbereitung auf die Rückrunde beginnt mit einem Heimspiel gegen den Bayernligisten Landsberg (31. Januar, 14 Uhr). Weitere Termine: 3. Februar, 19.30 Uhr, TSV Merching, 7. Februar, 14 Uhr, FC Memmingen, 10. Februar, 19.30 Uhr, FC Bad Wörishofen, 14. Februar, 14 Uhr, TSV Schwaben Augsburg, 21. Februar, 14 Uhr, VfL Ecknach.