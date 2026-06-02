"Die Erfahrung aus der letzten Saison hat uns belohnt" FuPa stellt Meister vor: Nach einer dominanten Saison feiert die zweite Mannschaft der Sportvg Feuerbach den vorzeitigen Meistertitel in der Kreisliga B5 Stuttgart/Böblingen und somit den Aufstieg in die Kreisliga A. von fue · Heute, 22:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sportvg Feuerbach

Einen Spieltag vor Saisonende sichert sich die Sportvg Feuerbach II unangefochten den Titel in der Kreisliga B5 Stuttgart/Böblingen. Trainer Rudolf Hoffmann blickt im Interview auf eine emotionale Spielzeit, den Reifeprozess seines Teams und seinen eigenen, überraschenden Abschied zurück.

Souveräner Weg an die Tabellenspitze Die Sportvg Feuerbach II hat sich den vorzeitigen Meistertitel in der Kreisliga B5 Stuttgart/Böblingen gesichert. Mit einer herausragenden Bilanz von 20 Siegen, null Unentschieden und lediglich drei Niederlagen aus 23 Spielen thront das Team bei noch einem ausstehenden Spieltag uneinholbar auf Platz eins. Mit 60 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 101:33 verweist die Mannschaft den direkten Konkurrenten SSV Zuffenhausen II (55 Punkte, 17 Siege, 4 Unentschieden, 3 Niederlagen, 105:32 Tore in 24 Spielen) auf den zweiten Rang.

Damit ist der Aufstieg in die Kreisliga A perfekt. „Unser Ziel war die Meisterschaft“, bestätigte Trainer Rudolf Hoffmann gegenüber FuPa. Aus Fehlern der Vergangenheit gelernt Der Weg zum jetzigen Erfolg war stark von den schmerzhaften Erlebnissen des Vorjahres geprägt, was den aktuellen Titelgewinn umso emotionaler macht. „Nach der Enttäuschung aus der Vorsaison, wo wir es einfach aufgrund mangelnder Reife und vor allem ein, zwei Patzern mehr als die anderen uns selber verdusselt hatten, war das Gefühl dieses Jahr sehr gut“, erklärt Rudolf Hoffmann die sportliche Entwicklung seiner Mannschaft.

Die Akteure hätten entscheidend an Reife gewonnen, was letztlich den Ausschlag gab. „Die Erfahrung aus der letzten Saison hat uns belohnt und den Titel holen lassen“, so der Trainer weiter. Neben der mentalen Stärke lobt er auch die spielerische Qualität seiner Meistermannschaft: „Die Stärken unserer Mannschaft sind, dass wir sehr dynamisch und vor allem kreativ sind.“ Ausgelassene Feiern und eine heimliche Reise Nach der feststehenden Meisterschaft kennt die Erleichterung bei der Sportvg Feuerbach II keine Grenzen mehr. „Die Feier war sehr ausgelassen und wird jetzt die kommenden Wochen so richtig rausgelassen“, beschreibt Rudolf Hoffmann die Feierlichkeiten rund um das Team. Auch eine gemeinsame Abschlussfahrt ist bereits in fester Planung - allerdings ohne das direkte Zutun des Cheftrainers. „Klar ist eine Abschlussfahrt geplant, aber leider machen die alles hinter meinem Rücken und lassen mich nicht viel wissen, die Dussel. Tendenz Malle oder Kroatien“, verrät er mit einem Augenzwinkern. Den verdienten Gang in die Kreisliga A wird der Verein in jedem Fall antreten. „Meinem Stand nach: Ja! Ich wüsste auch nicht, wieso nicht“, stellt Rudolf Hoffmann klar.

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