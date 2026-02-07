„Die Entwicklung stimmt“ – Borussia überrascht als Aufsteiger

– Foto: Timo Babic/Verein

Der FC Borussia Brandenburg hat sich als Aufsteiger in der Landesklasse West eindrucksvoll behauptet. Mit 24 Punkten aus 15 Spielen steht das Team zur Winterpause auf Rang sechs und gehört offensiv mit 37 Treffern zu den auffälligsten Mannschaften der Liga. Trainer Felix Klepzig spricht im FuPa-Teamcheck von einer gelungenen Hinrunde, warnt aber vor zu viel Euphorie: Die Rückrunde soll vor allem eines bringen – Stabilität, Konstanz und den endgültigen Schritt Richtung Klassenerhalt.

Felix Klepzig: Als Trainerteam sind wir absolut zufrieden mit der Hinrunde. Sicher haben wir hier und da Lehrgeld gezahlt, mussten einige Dinge im Laufe der Saison anpassen und umstellen. Nichtsdestotrotz haben sich die Jungs auf das Abenteuer eingelassen und sich toll verkauft. Die Entwicklung stimmt und dem Ziel „Klassenerhalt“ sind wir ein großes Stück näher gekommen.

FuPa: Der FC Borussia Brandenburg steht zur Winterpause auf Platz 6 als Aufsteiger – wie fällt dein Fazit zur ersten Saisonhälfte aus und wie zufrieden bist du mit der bisherigen Entwicklung?

FuPa: Als Neuling in der Landesklasse habt ihr bereits 24 Punkte geholt: Was waren aus deiner Sicht die wichtigsten Gründe dafür, dass ihr euch so schnell in der Liga behaupten konntet?

Felix Klepzig: Zum einen hat die Kreisoberliga Havelland eine enorme Qualität. Wer sich hier durchsetzt, der hat bereits einen guten Grundstein für den Aufstieg in die Landesklasse gelegt. Darüber hinaus haben Mannschaft und Trainerteam - neben der fußballerischen Qualität - enormen Zusammenhalt und Geschlossenheit bewiesen. Das hat uns insbesondere nach kleinen Rückschlägen nicht nervös werden lassen. Aus diesem Grund haben wir unser Ziel nie aus den Augen verloren, weiter gearbeitet und die Motivation hochgehalten.

FuPa: Welche Spiele oder Phasen in der Hinrunde waren für euch besonders prägend – gab es Momente, in denen du gemerkt hast, dass die Mannschaft in dieser Liga angekommen ist?

Felix Klepzig: Die ersten drei Spiele der Hinrunde haben uns bereits gezeigt, dass wir absolut in diese Liga gehören. Das klingt vielleicht komisch, da wir zwei dieser drei Spiele verloren haben. Dennoch haben wir früh in der Saison gegen absolute Topteams der Liga zeigen können, dass wir auch etwas entgegenzusetzen haben - das hat uns viel Selbstvertrauen gegeben. Durchaus prägend waren auch die ungewohnt weiten Auswärtsfahrten in die Prignitz. Auch wenn es dort sportlich wenig für uns zu holen gab, waren die Busfahrten meist sehr stimmungsvoll und die Musik am Anschlag.

FuPa: Mit 37 erzielten Toren gehört ihr offensiv zu den besten Teams der Liga, gleichzeitig habt ihr aber auch schon 30 Gegentreffer kassiert: Wie bewertest du diese Bilanz und woran liegt die Schwankung?

Felix Klepzig: Dass wir offensive Qualität mitbringen, war und ist uns bewusst. Das gibt uns Selbstvertrauen und Sicherheit. Nichtsdestotrotz haben wir uns insbesondere zu Saisonbeginn defensiv zu anfällig gezeigt. Mehr als die Hälfte der Gegentreffer haben wir bereits in den ersten fünf Saisonspielen kassiert. Das war sicherlich schmerzhaft, doch wir haben aus den Fehlern schnell lernen können. Dieser Lernprozess bedeutet mir wesentlich mehr als nackte Zahlen. Dennoch müssen wir uns defensiv weiter stabilisieren, um unserem Ziel näher zu kommen.

FuPa: Wo siehst du bei deiner Mannschaft aktuell noch das größte Verbesserungspotenzial – eher im taktischen Bereich, in der Konstanz oder in der defensiven Stabilität?

Felix Klepzig: Konstanz ist ein gutes Stichwort - personell wie spielerisch. Über weite Phasen der Saison konnten wir unser Potenzial zwar durchaus ausschöpfen, doch vor allem auswärts mussten wir einige herbe Niederlagen einstecken. Das hatte mehrere Gründe, darf uns so allerdings nicht mehr passieren. Zudem müssen wir spielerisch flexibler werden, da uns die Liga inzwischen kennt und sich dementsprechend auf uns einstellen wird.

FuPa: Wie ist bisher der Verlauf der Wintervorbereitung – wie zufrieden bist du mit Trainingsbeteiligung, Fitnesszustand und Intensität der Einheiten?

Felix Klepzig: Die Vorbereitung haben wir uns natürlich alle anders vorgestellt. Nach einer längeren Pause haben wir uns einige Dinge vorgenommen, das Wetter macht uns und allen anderen da aktuell allerdings einen Strich durch die Rechnung. Wir versuchen, uns trotzdem fit zu halten, arbeiten viel im athletischen Bereich und sind heiß darauf, endlich wieder auf den Platz zu gehen.

FuPa: Welche Testspiele sind in der Vorbereitung geplant und welche Schwerpunkte willst du dabei setzen?

Felix Klepzig: Zwei geplante Testspiele - gegen FSV 95 Ketzin/Falkenrehde und SSV Havelwinkel Warnau - mussten wetterbedingt bereits ausfallen. Aktuell sind noch zwei weitere Spiele angesetzt gegen den Bredower SV am 15.02., 14 Uhr, und den FV Erkner 1920 am 21.02., 14 Uhr. Je nach Wetterlage werden wir hier möglicherweise nochmal nachlegen, da wir uns vor allem auf spielerische und taktische Inhalte konzentrieren wollen.

FuPa: Mit Platz 6 seid ihr nah an den oberen Plätzen dran: Welche Ziele habt ihr euch für die Rückrunde gesetzt – geht es um eine sorgenfreie Saison oder schaut ihr sogar Richtung Top 3?

Felix Klepzig: Wir haben uns vor der Saison ein klares Ziel gesetzt - Klassenerhalt! Daran gilt es jetzt auch nicht zu rütteln und es wäre meiner Meinung nach vermessen zu glauben, dass dieses Ziel nach einer guten Hinrunde abgehakt werden kann. Wir müssen uns jeden Punkt weiter hart erarbeiten und demütig bleiben, dann werden wir unser Ziel erreichen. Alles andere ist irrelevant.

FuPa: Sind im Winter Veränderungen im Kader geplant – wird es Zu- oder Abgänge geben und auf welchen Positionen könnte noch nachgebessert werden?

Felix Klepzig: Unser Kader ist unverändert zusammengeblieben. Ich sehe das nicht als Nachteil, die Mannschaft ist eingeschworen und über Jahre gewachsen. Wir müssen viel mehr zusehen, dass wir die Spieler auch konstant zur Verfügung haben, das hat uns über Teile der Hinrunde durchaus gefehlt.

FuPa: Was muss in der zweiten Saisonhälfte besser laufen, damit Borussia Brandenburg die starke Hinrunde bestätigt und sich langfristig in der Landesklasse etablieren kann?

Felix Klepzig: In der Rückrunde müssen wir vor allem bodenständig bleiben, weiter hart arbeiten und die volle Breite des Kaders ausschöpfen, dann werden wir unser Ziel auch erreichen. Klar ist aber auch, dass wir spielerisch variabler werden müssen. Dieser Aufgabe werden wir uns als Trainerteam stellen und unsere volle Aufmerksamkeit widmen.