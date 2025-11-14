Der FV Elsenz hat sich gut in Position gebracht. – Foto: Tobias Benz

Die Entwicklung stimmt Kreisklasse B Sinsheim +++ Der FV Elsenz ist ein Kandidat für die erweiterte Spitze Verlinkte Inhalte Kreisklasse B FV Elsenz Michael Feiler

Ein freies Wochenende vor dem Jahresendspurt soll die nötige Energie für einen erfolgreichen Endspurt liefern. "Pflichtaufgaben sind die anstehenden Spiele aber nicht, in dieser Liga ist alles sehr ausgeglichen und wir wissen, was auf uns zukommt", sagt Michael Feiler. Der Trainer des FV Elsenz warnt seine Kicker dementsprechend vor den Kontrahenten des SV Rohrbach/S. II und des SV Neidenstein, die diesen und kommenden Sonntag die letzten beiden des Jahres 2025 sein werden.

Mit 28 Punkten aus 13 Partien stehen die Elsenzer mehr als ordentlich da, zumal der Saisonstart mit drei Siegen und drei Niederlagen ein sehr durchwachsener gewesen ist. "Da haben wir etwas Raunen in Elsenz vernommen", verrät Feiler, der danach formstarke Wochen seiner Schützlinge beobachten durfte. Der Vorjahressechste befindet sich auf dem besten Weg diese Runde weiter vorne abzuschließen. Der Coach sagt: "Wenn wir unter den ersten Vier durchs Ziel gehen würden, wäre das eine klasse Sache." Vierter, Sechster und nun wahrscheinlich mindestens genauso gut, die Langzeitentwicklung beim FVE zeigt nach oben und damit zwangsläufig in die Kreisklasse A. Feiler darf in seinem dritten Jahr in Elsenz zusammen mit seinen Trainerkollegen Martin Majer (Torwarttrainer) und dem spielenden Co. Patrick Kerstan auf eine erfolgversprechende Entwicklung blicken.

Außerdem macht die Jugend Lust auf mehr. Elsenz stellt diese Saison eine eigene A-, und B-Jugend, was in der heutigen Zeit sinkender Zahlen an Nachwuchskickern eine bemerkenswerte Tatsache ist. "Auf den Aufstieg schielen viele, wer aber hoch möchte, braucht eine perfekte Saison und das wird meiner Meinung nach immer schwieriger, da die Liga Jahr für Jahr besser geworden ist", meint Feiler. Nach den Eindrücken der nun fast fertigen Vorrunde ist die Meisterschaft für ihn ohnehin so gut wie vergeben: "Reichartshausen war eine andere Welt, da haben wir völlig verdient mit 1:6 verloren und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie über die Dauer einer kompletten Saison zu überholen sein werden."