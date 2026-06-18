"Die Entwicklung der Mannschaft ist noch lange nicht abgeschlossen"

Die Würfel in der 1. Kreisklasse A Uckermark Meisterrunde sind gefallen, die Saison ist beendet. Am Ende der Spielzeit steht die SG Crussow ganz oben an der Tabellenspitze. Mit einer Bilanz von 19:5 und 30 Punkten sicherte sich die Mannschaft den ersten Platz vor dem Verfolger, der SpG Criewen/Schwedt II, die mit einer Bilanz von 20:9 und 24 Punkten auf dem zweiten Rang einkam.

Damit ist der Aufstieg der SG Crussow in die Kreisliga perfekt. „Selbstverständlich werden wir das Aufstiegsrecht wahrnehmen. Der Aufstieg war eines unserer wichtigsten Ziele in dieser Saison und wir freuen uns darauf, die nächste Herausforderung anzunehmen“, erklärt Spielertrainer Willy Kühn gegenüber FuPa.

Eine vorgezogene Meisterfeier mit Ansage

Der Erfolg kam für die Beteiligten keineswegs überraschend, sondern war das Ergebnis einer von Beginn an klar formulierten Strategie. „Ja, wir haben mit dem Titelgewinn gerechnet. Unser klares Ziel vor der Saison war der Aufstieg und die Meisterschaft“, sagt Willy Kühn. Er fügt hinzu: „Wir verfolgen hier ein neues Projekt mit vielen jungen und interessanten Spielern und wollen damit nicht nur eine gute Mannschaft aufbauen, sondern auch sportlich erfolgreich sein. Deshalb haben wir von Beginn an offen kommuniziert, dass wir um die Meisterschaft spielen wollen.“

Gefeiert wurde der Triumph dementsprechend ausgelassen, sogar noch vor dem eigentlichen Saisonfinale. „Ja, natürlich wurde die Meisterschaft ausgiebig gefeiert. Unsere offizielle Meisterschaftsfeier fand bereits am 13.06. statt, also einen Tag vor dem letzten Saisonspiel. Zu diesem Zeitpunkt stand bereits fest, dass wir die Meisterschaft gewonnen hatten, sodass wir diesen Erfolg gemeinsam als Mannschaft genießen konnten“, betont der Spielertrainer.

Zur echten Einheit

Dass das ehrgeizige Vorhaben so funktionierte, liegt vor allem an der rasanten menschlichen Entwicklung innerhalb des Teams. „Ein entscheidender Faktor war sicherlich, dass wir als Mannschaft im Laufe der Saison immer weiter zusammengewachsen sind“, erklärt Willy Kühn und führt fort: „Viele Spieler kannten sich vor der Saison noch gar nicht oder nur oberflächlich. Mit der Zeit ist daraus eine echte Einheit entstanden. Das gegenseitige Vertrauen und die gute Harmonie innerhalb der Mannschaft haben sich auch auf dem Platz bemerkbar gemacht und waren aus meiner Sicht ein wesentlicher Baustein für unseren Erfolg.“

Die perfekte Mischung aus Jugend und Erfahrung

Neben dem Zusammenhalt verfügt das Team auch über eine vielversprechende sportliche Struktur, die den Ausschlag auf dem Rasen gab. „Unsere größte Stärke ist die Mischung innerhalb der Mannschaft. Wir haben viele junge und talentierte Spieler, die großes Potenzial mitbringen und sich stetig weiterentwickeln wollen“, sagt Willy Kühn. Er fügt hinzu: „Gleichzeitig verfügen wir über einige Spieler, die trotz ihres noch jungen Alters bereits Erfahrungen in höheren Spielklassen sammeln konnten. Darüber hinaus steht bei uns der Spaß am Fußball an erster Stelle. Diese positive Atmosphäre trägt viel dazu bei, dass die Mannschaft funktioniert.“

Zukunftspläne ohne unmittelbare Urlaubsreise

Wer nun allerdings vermutet, dass die Aufstiegshelden sofort die Koffer für eine gemeinsame Reise packen, sieht sich getäuscht. Die Prioritäten liegen derzeit auf anderen Bereichen, denn eine große Ausfahrt steht vorerst nicht auf der Agenda. „Aktuell ist keine Abschlussfahrt geplant. Solche gemeinsamen Fahrten sind eher für die kommende Saison vorgesehen“, betont Willy Kühn.

Stattdessen richtet sich der Fokus bereits voll auf die personelle Aufstellung für die anstehenden Aufgaben in der höheren Liga. „Die Kaderplanung läuft derzeit auf Hochtouren. Zu konkreten Namen möchte ich mich aktuell noch nicht äußern“, erklärt Willy Kühn. Er ergänzt: „Ich kann aber bereits verraten, dass es definitiv Zugänge junger und motivierter Spieler geben wird, die gut zu unserem Weg und unserer Philosophie passen.“

Mit unverändertem Ehrgeiz in die Kreisliga

Der Blick des Vereins richtet sich damit schon jetzt fest auf die neue Spielzeit 2026/2027, in der sich die Mannschaft keineswegs verstecken möchte. Der Hunger auf weitere Erfolge ist trotz der errungenen Meisterschaft keineswegs gestillt. „Unser Ziel bleibt auch in der kommenden Saison dasselbe: Wir wollen sportlich erfolgreich sein und wieder oben angreifen“, sagt Willy Kühn. Er fügt hinzu: „Die Entwicklung der Mannschaft ist noch lange nicht abgeschlossen und wir sind überzeugt, dass unsere Geschichte noch lange nicht zu Ende erzählt ist.“