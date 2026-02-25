"Die Entwicklung der Mannschaft ist enorm"

FuPa Thüringen:Der VfB Apolda hat eine sehr gute Hinrunde gespielt. Was sind in deinen Augen die Gründe dafür?

FuPa Thüringen: Durch den Spielausfall gegen Kahla startet ihr am kommenden Wochenende in die Rückrunde. Wie siehst du euch vorbereitet und wie lief die Wintervorbereitung?

Darius Fauer: Ich denke es gibt sehr verschiedene Gründe. Zum einen hatten wir im Sommer mit dem Karriereende unseres Capitanos einen großen Verlust zu vermelden, aber wir haben es zügig hinbekommen, die Verantwortung auf andere Schultern zu verteilen. Zum anderen haben wir uns spielerisch sehr weiterentwickelt. Wir haben eine klare Idee, wie wir mit und gegen den Ball arbeiten wollen und unsere stabile Defensive zeichnet uns in dieser Saison aus.

Darius Fauer: Die Vorbereitung war in meinen Augen ein auf und ab, durch die Witterungsverhältnisse war ein qualitativ hochwertiges Training nicht immer möglich. Aber was uns wieder extrem nach vorn gebracht hat, war das Trainingslager in Plettenberg. Ich denke dadurch sind wir wieder ein Stück enger zusammengerutscht und haben unsere Sinne noch einmal geschärft, um sehr gut vorbereitet in die Rückrunde zu starten.

FuPa Thüringen: Du bist ein echter Dauerbrenner und hast auch dieses Jahr kaum Minuten verpasst. Wie siehst du deine Rolle in eurer sehr jungen Mannschaft?

Darius Fauer: Ich denke meine Rolle ist relativ einfach beschrieben. Ich bin ein Führungsspieler und möchte dies auch sein, voran gehen und alle anderen mitnehmen.

FuPa Thüringen: Du selbst bist seit fast zehn Jahren im Verein. Wie nimmst du die Entwicklung über diesen Zeitraum wahr?

Darius Fauer: Die Entwicklung, die die Mannschaft in den letzten Jahren vollbracht hat, ist enorm. Ich bin sehr stolz auf alles, was ich von älteren Spielern lernen konnte und jetzt auch den Jüngeren mit auf ihre Reise geben kann.

FuPa Thüringen: Mit einem Sieg könntet ihr euch komfortabel von den Abstiegsplätzen distanzieren. Was braucht es für drei Punkte?

Darius Fauer: Wir müssen vor allem die Grundtugenden des Fußball zügig auf den Platz bringen: Taktische Disziplin, Laufbereitschaft und Teamgeist. Dann kommt die Fußballerische Komponente von allein.