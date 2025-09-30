"Die Entwicklung der letzten Jahre spricht für uns"

– Foto: Lennart Blömer

Der TSV Fischerhude-Quelkhorn mischt in der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West vorne mit. Nach acht Spielen stehen 14 Punkte zu Buche, was aktuell Rang drei bedeutet. Zwar setzte es zuletzt zwei Niederlagen, doch die Kapitäninnen sehen die Entwicklung insgesamt positiv.

Der Saisonauftakt verlief erfreulich. „Mit 14 Punkten nach acht Spielen haben wir eine solide Basis geschaffen und gezeigt, dass wir spielerisch und kämpferisch mithalten können“, erklärten die Kapitäninnen Jule Laucke, Jule Schuhmacher, Katja Wiesenmüller und Antonia Meyer-Piening. Die jüngsten Niederlagen gegen die FSG 3 Meilen Altes Land (0:1) und die SG Anderlingen/Byhusen (3:7) seien zwar ein Rückschlag gewesen, änderten aber nichts an der grundsätzlich positiven Entwicklung. Besonders erfreut zeigte sich das Quartett über die schnellen Fortschritte der neuen Spielerinnen. „Unsere Neuzugänge haben sich sportlich wie menschlich sofort eingefügt“, betonten die Kapitäninnen. Mit vier Treffern in fünf Spielen hat sich beispielsweise Mette Heidkamp bereits in die Torschützenliste eingetragen. Insgesamt haben in dieser Saison schon zehn Spielerinnen getroffen. Angeführt wird die Liste von Sophie Jaquet, die in acht Spielen neunmal erfolgreich war, und Mascha Laucke, die sieben Tore in sechs Partien erzielte. Mit 33 Treffern stellt der TSV aktuell die drittbeste Offensive der Liga.

Das Angriffsspiel gilt als klare Stärke. „Unsere Offensivaktionen und das schnelle Umschaltspiel funktionieren sehr gut“, hieß es aus dem Team. Auch die Abwehr habe sich gefestigt und trage entscheidend zum Spielaufbau bei. Dennoch zeigt ein Blick auf die Zahlen, dass es noch Luft nach oben gibt: 13 Gegentore bedeuten Mittelmaß in der Defensive. „Wir müssen noch konstanter im Defensiv- und Pressingverhalten werden und weniger einfache Gegentore zulassen“, betonten die Spielerinnen. Dass neue, gute Spielerinnen gewonnen werden konnten, lag nach Angaben des Teams vor allem am guten Ruf der Mannschaft. Viele kannten sich bereits vorab aus der Region. „Die Entwicklung der letzten Jahre spricht für uns, dadurch konnten wir Spielerinnen für unsere mittel- und langfristigen Ziele begeistern“, erklärten die Kapitäninnen.