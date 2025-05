Die Entscheidung naht

Die Voraussetzungen sind klar: Gewinnt Wiesbach, geht die Meisterschaft an die Hertha. Bei einem Unentschieden der Wiesbacher könnten die Jägersburger dagegen noch durch einen Sieg auf den allerletzten Drücker am Ligaprimus vorbeiziehen. Besonders interessant ist folgende Konstellation: Wiesbach verliert und Jägersburg spielt unentschieden. In diesem Fall würden dann die punktgleichen Wiesbacher und Jägersburger ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz austragen, da im Kampf um Platz eins der direkte Vergleich nicht zählt. Sollte diese ziemlich unwahrscheinliche Situation eintreten, müsste das Entscheidungsspiel zeitnah ausgetragen werden - denn mittlerweile stehen die Relegationstermine in Sachen Oberliga-Aufstieg der drei Vize-Meister aus der Schröder-Liga Saar, der Verbandsliga Südwest sowie aus der Rheinlandliga endgültig fest. Los geht es am Sonntag, 1. Juni, um 15 Uhr mit der Heimpartie des Saarvertreters gegen den Rheinlandligisten. Das zweite Relegationsspiel wird am Samstag, 7. Juni, um 17 Uhr ausgetragen: Dann hat der Tabellenzweite der Verbandsliga Südwest den Verlierer des ersten Spiels - oder bei einem Unentschieden den saarländischen Vertreter - zu Gast. Und die endgültige Entscheidung über den vierten Aufsteiger fällt schließlich am Mittwoch, 11. Juni, um 19.30 Uhr. Dann genießt auf jeden Fall der Rheinlandvertreter Heimrecht - gegen wen, ist noch offen und hängt vom Ausgang des ersten Relegationsspiels ab.

In Jägersburg haben etliche Spieler, Trainer Christian Frank und der Sportliche Leiter Marco Emich eine Elversberger Vergangenheit. Der 51-jährige Emich trainierte von 2017 bis 2022 die zweite Mannschaft von der Kaiserlinde. "Ich habe immer noch zu einigen Mitarbeitern und Spielern einen guten Kontakt. Dennoch erwarte ich deswegen keine Schützenhilfe", betont Emich. Vielmehr gehe er davon aus, dass sowohl die Herrensohrer als auch die Elversberger im Saisonfinale noch einmal alles raushauen werden, was geht. Der TuS Herrensohr könne an einem guten Tag gegen jede Mannschaft der Klasse gewinnen. Und zu was die Elversberger Mannschaft in der Lage sei, habe unter anderem ihr jüngster 7:1 (4:0)-Kanterheimsieg gegen den Tabellendritten SF Köllerbach unter Beweis gestellt. Während des Spiels wolle man nicht mit einem Hineinrufen auf den Platz des jeweiligen Zwischenstandes in Wiesbach die eigenen Spieler aus dem Konzept bringen. "Wir müssen unsere Konzentration hochhalten. Klar ist, dass die Wiesbacher aufgrund der Tabellenkonstellation im Vorteil sind. Aber eine Chance sehe ich für uns schon, doch noch Meister zu werden", betont der Sportliche Leiter des FSV Jägersburg. Für den Fall der Fälle, dass am Mittwochabend der FSV doch noch als Meister durchs Ziel geht, seien keine besonderen Dinge wie beispielsweise Meister-T-Shirts vorbereitet worden. "Falls es so kommt, werden wir spontan feiern. Da der nächste Tag ein ganz normaler Wochentag ist, muss man aber auch erst einmal abwarten, wer alles Urlaub bekommt", sagt Emich - bei dessen Mannschaft es noch ein Fragezeichen hinter den Einsätzen von Johannes Marchetti (Oberschenkelprobleme) sowie Daniel Dahl (Achillessehenschmerzen) gibt.