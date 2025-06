Ließen sich von ihren Fans feiern: Die Spieler des TSV Nandlstadt haben in der Kreisliga eine harte Saison hinter sich. Mit dem klaren 5:0-Sieg in der Relegation sicherte man sich aber den Ligaverbleib. – Foto: Michalek

Die Entscheidung fiel schon vor der Pause: Nandlstadt fertigt Marzling ab und hält die Klasse Fußball Relegation zur Kreisliga

In einem Relegationsspiel können abstiegsgefährdete Vereine in 90 Minuten eine ganze Saison zu einem guten Ende bringen. In diesem Fall gelang das alles in nur 45 Minuten.

Moosburg – Beim 5:0 (5:0) in der Kreisliga-Relegation hatte der TSV Nandlstadt seine fünf Tore gegen den SV Marzling schon vor der Pause geschossen. Damit bleibt Nandlstadt in der Kreisliga und Marzling in der Kreisklasse. Der gebrauchte Tag nahm bei den Marzlingern schon seinen Lauf, als es noch 0:0 stand. Nach gerade einmal fünf Minuten verletzte sich Michael Frank, der dann noch bis Minute 21 auf die Zähne biss und beim Stand von 0:2 mit hängendem Kopf den Platz verließ. Vier Tore: Lukas Rieder wird zum Mann des Spiels Mit Johannes Gerlsbeck und Lukas Rieder hatte Nandlstadt in der Offensive zwei Zielspieler, die Marzling mit dem wegbrechenden Defensivmann nicht mehr im Griff hatte. Lukas Rieder war der Mann in der vordersten Front und er wurde mit vier Toren zum Mann des Tages. Bei Nandlstadt lief der Ball wunderbar und am Ende der Nahrungskette machte dann der Mann mit der Nummer elf auf dem Rücken seinen Job. Auch bei Gerlsbeck konnte sich die Bilanz mit zwei Torvorbereitungen sehen lassen. Nandlstadts Offensive war an diesem Abend mehrere Nummern zu groß für den Herausforderer aus der Kreisklasse.

Nicht zu stoppen war Nandlstadts Vierfach-Torschütze Lukas Rieder (weißes Trikot). – Foto: Michalek