„Die Entscheidung fiel leicht“ – Höving bleibt

v.l. Fußballobmann Lambers und Trainer Höving – Foto: Manuel Lambers

Großartige Nachrichten aus Varenrode! Bereits vor der Winterpause der Saison 2025/26 wurden die Gespräche aufgenommen – schnell war auf beiden Seiten klar, dass der eingeschlagene Weg gemeinsam weitergegangen werden soll.

Florian, der seine Trainerlaufbahn beim Nachbarn SC Spelle-Venhaus in der Jugend begann, musste nach eigener Aussage nicht lange überlegen. Vor allem die starke Stimmung im Trainerteam und in der Mannschaft, die positive sportliche Entwicklung sowie die volle Rückendeckung des Vereins haben ihn in seiner Entscheidung bestärkt.

Wir freuen uns riesig, dass du weiterhin Teil unserer Reise bist, Flo! 🖤🤍

Auf eine erfolgreiche Zukunft!