„Die entscheidenden Zweikämpfe verloren“ - MTV Berg steckt im Tabellenkeller fest MTV verliert in Penzberg

Berg – Eine starke Halbzeit reichte nicht. „Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie willig ist. Leider haben wir in der zweiten Halbzeit mal wieder die entscheidenden Zweikämpfe verloren“, bedauerte MTV-Coach Wolfgang Krebs.

Das war sehr ärgerlich, denn in den ersten 45 Minuten zeigten die von vielen Ausfällen gebeutelten Gäste einen richtig starken Auftritt beim haushohen Favoriten. Bereits in der 4. Minute brachte Angreifer Maximilian Simm die Gäste nach Steilpass von Mijo Crnjak in Führung. Auch danach versteckten sich die Berger keineswegs. „Wir hatten sogar die eine oder andere Chance auf ein zweites Tor“, berichtete Krebs. Penzberg kam kaum zur Entfaltung und vergab zudem seine wenigen Möglichkeiten.

Die entscheidenden Szenen sollten jedoch erst nach der Pause folgen. Nach einer schnell ausgeführten Ecke gelang Denis Grgic das 1:1 für den FCP (58.). „Wir waren klar in Überzahl, aber keiner nimmt Kontakt auf“, monierte Krebs. So hatte MTV-Torwart Akos Bohl aus kurzer Distanz keine Abwehrchance. Die Berger Aussetzer häuften sich. Nach einem eigenen Freistoß stimmte die Absicherung nicht. Bernard Crnjak ließ im Strafraum das Bein stehen, und Schiedsrichter Korbinian Badmann musste auf den Elfmeterpunkt zeigen. Josef Siegert trat an und traf sicher zum 2:1. Der MTV hatte jedoch eine Antwort parat. Eine Freistoßflanke von Florian Auburger verlängerte FCP-Abwehrakteur Mirko Ramcic mit dem Hinterkopf ins eigene Netz (71.).

Penzberg entscheidet Partie in Halbzeit zwei

Die Freude währte jedoch nur kurz. Nach einer Freistoßflanke auf den langen Pfosten war wieder Grgic per Kopf zur Stelle (75.). „Penzberg hat in der zweiten Halbzeit fast ausschließlich Bälle auf ihren Stürmer geschlagen. Da waren wir oft nicht nahe genug dran“, ärgerte sich Krebs.

Die Berger stemmten sich gegen die nächste Auswärtsniederlage. In der Nachspielzeit wurde Luca Bückers Schuss jedoch aus aussichtsreicher Position geblockt. „Wie so oft in den vergangenen Wochen machen unsere Leistungsträger die entscheidenden Fehler. Der eine oder andere muss sich hinterfragen, ob er genug macht, um in der Bezirksliga zu bestehen“, sprach Krebs Klartext. Besonders Mijo Crnjak zog sich am Samstag den Zorn von Krebs zu. „Eine Halbzeit lang spielt er wirklich stark. In der zweiten Halbzeit hat er sich versteckt und dann auch noch einen Freistoß aus 40 Metern weit über das Tor geschossen. Da müssen sich die anderen fragen, wieso sie überhaupt in den Strafraum gelaufen sind“, kritisierte Krebs. Am Samstag (14 Uhr) trifft sein Team zu Hause zum Jahresabschluss auf den Nachbarn BCF Wolfratshausen.