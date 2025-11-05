Die Engelsstimme unter den Zürcher Fussball-Raubeinen

Kaum ein Tenor in der Schweiz ist so bekannt wie Erkan Aki. Während er in der Kulturbranche eine feste Grösse ist, kennt ihn die Fussballwelt als neuen Trainer noch kaum. – Foto: JT Booking & Promotion

Erkan Aki war als Tenor in ganz Europa erfolgreich. Heute lebt er seine zweite Leidenschaft: den Fussball. Vielen seiner Schützlinge ist dabei oft gar nicht bewusst, wer sie trainiert.

Er ist schon vor Zehntausenden Menschen aufgetreten, doch derzeit steckt Erkan Aki mitten im Abstiegskampf der regionalen 2. Liga. Im Gegensatz zu prominenten Kickern der gegnerischen Teams wie Oliver Buff oder Cédric Brunner hatte Aki seine Sternstunden allerdings nicht auf dem grünen Rasen. Der 57-Jährige zählt zu den bekanntesten klassischen Tenören im deutschsprachigen Raum. Während er in der Kulturwelt eine feste Grösse ist, steht er in seiner Freizeit als Co-Trainer an der Seitenlinie der zweiten Mannschaft des Zürcher Quartiervereins Red Star. „Zu meinem Amt als Assistent bin ich durch die gute Beziehung zu Cheftrainer Laszlo Szijjarto gekommen“, erzählt der Startenor. Der slowakische Ex-Profi habe in der Schweiz zunächst Akis Sohn bei den D-Junioren des FC Red Star trainiert. In dieser Zeit sei ein freundschaftliches Verhältnis entstanden und als Szijjarto im vergangenen Sommer die 2.-Liga-Mannschaft übernahm, wollte er Aki unbedingt als Assistenten an seiner Seite wissen. „Für mich war sofort klar, dass ich den Job machen wollte.“ Fussball habe während seines ganzen Lebens immer eine grosse Passion dargestellt.

Als Opernsänger die Charts gestürmt Erkan Aki kam als Kind türkischer Einwanderer in der Innerschweiz zur Welt. In seiner Kindheit spielte er gerne Fussball mit Freunden, doch als er einem Verein beitreten wollte, verbot ihm das sein Vater. „Das war damals in konservativeren Familien nicht ungewöhnlich“, erinnert sich der heute 57-Jährige. Auch weil die fussballerische Karriere ausblieb, hatte er mehr Zeit für sein zweites Hobby, das Singen.

„Seit ich denken kann, habe ich zu Hause gesungen“, sagt Aki. Den Weg in die Musikwelt schlug er jedoch erst mit 17 ein. In seinem damaligen Wohnort Winterthur traf er auf den Opernsänger Paul Späni, der sein Talent erkannte und dem jungen KV-Lehrling bis zu seinem Tod mehrere Jahre Gesangsunterricht gab. „Über Umwege kam es schliesslich dazu, dass ich Mitte der 90er-Jahre mit Eurovision-Song-Contest-Legende Daniela Simons erste Songs aufnahm.“ Durch einige glückliche Fügungen stand er plötzlich auf der Bühne und stürmte mit seinem Album „Here`s to the Heroes“ die Charts. Als klassischer Sänger, der dem Tenorfach zugeordnet wird, ist es bemerkenswert, dass Aki im Laufe seiner Karriere mehrere Wochen in den Top 15 der deutschen und Schweizer Charts vertreten war. „Es war eine unglaubliche Zeit“, erinnert er sich nostalgisch. Mit Patricia Kaas, einer der international erfolgreichsten französischen Chanson-Sängerinnen, nahm er Songs auf. An der Seite weiterer Stars trat er in großen Hallen und renommierten Opernhäusern auf. Verständnis für Trainingsabsenzen Neben seiner Karriere in der Kulturbranche versuchte er, auch im Vereinsfussball Fuss zu fassen. „Beim FC Kilchberg-Rüschlikon spielte ich eine kurze Zeit in der 2. Liga, riss mir aber bald das Kreuzband“, erinnert er sich. Dem Verein ist er bis heute auf Seniorenstufe treu geblieben. Fussball sei für ihn jedoch immer das Hobby neben den professionellen Auftritten in ganz Europa gewesen. Trotzdem habe er aus dem Sport wertvolle Lehren für seine berufliche Laufbahn gezogen. „Während meiner Gesangskarriere habe ich gelernt, dass man, wenn man etwas erreichen will, zuallererst daran glauben muss“, erzählt der zweifache Familienvater. Als er zu singen begann, hätten viele zunächst gelacht. „Doch ich habe mein Ziel erreicht.“ Diese Haltung möchte er nun auch in die Trainings bei Red Star einbringen.

Seit dieser Saison sitzt Erkan Aki – wie hier beim Auswärtsspiel gegen den FC Unterstrass – als Assistenztrainer (ganz rechts) beim FC Red Star in der 2. Liga auf der Bank. – Foto: Reto Schlatter