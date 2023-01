Die Endspiele der Europameisterschaft seit 1960 Die Europameister im Überblick

Es ist Europas wichtigstes Fußball-Turnier: Die Europameisterschaft wird alle vier Jahre in verschiedenen Ländern ausgetragen. 1960 fand das Turnier erstmals statt, damals noch unter dem Namen "Europapokal der Nationen". Deutschland konnte den Titel schon drei Mal gewinnen (1972, 1980, 1996), gerne erinnern wir uns zurück an Gerd Müller, Kopfball-Ungeheuer Horst Hrubesch oder an das erste Golden-Goal der Geschichte durch Oliver Bierhoff. Diese Spiele und alle anderen Endspiele der Europameisterschaft seit 1960 haben wir dir hier: zusammengefasst.