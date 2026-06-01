Die Emslandliga sagt Tschüss zur Saison

– Foto: SV Bokeloh

Die letzte Runde der Emslandliga hatte noch einmal alles dabei: Aufstiegseuphorie in Listrup, Derbystimmung in Surwold und Haren, emotionale Abschiede in Bokeloh und Bawinkel sowie ein torreiches Spektakel in Haselünne. Während einige Teams den Klassenerhalt feierten, mussten andere den bitteren Gang eine Liga tiefer antreten. Der letzte Spieltag lieferte zum Saisonabschluss noch einmal reichlich Geschichten für den Amateurfußball.

Meisterlicher Abschied: Bokeloh schlägt Twist zum Saisonfinale Der SV Bokeloh hat seine Aufstiegssaison mit einem 2:0-Heimsieg gegen SV Grenzland Twist erfolgreich beendet. Nach dem bereits feststehenden Meistertitel in der Emslandliga standen am Freitagabend vor allem die Feierlichkeiten und der Abschied von Vereinslegende Mirko Lake im Mittelpunkt.

Zahlreiche blau-weiße Fans pilgerten zum Sportplatz und sahen zunächst eine Partie mit wenigen Höhepunkten. Kurz vor der Pause sorgte dann ausgerechnet Lake für den emotionalen Moment des Abends: Nach einem Foul an Tom Backs verwandelte der Offensivspieler einen Strafstoß sicher zur 1:0-Führung (42.). Es war zugleich sein 186. Treffer für den SV Bokeloh. Zum Meister-Reel hier klicken Auch nach dem Seitenwechsel blieb Bokeloh die spielbestimmende Mannschaft. In der 66. Minute machte Tom Backs mit einem sehenswerten Distanzschuss alles klar und setzte den Schlusspunkt unter den gelungenen Saisonabschluss. Die Vorlage lieferte Henry Kreuz.

Nach dem Abpfiff folgte die große Meisterehrung. Neben der Übergabe der Schale standen auch emotionale Verabschiedungen mehrerer Spieler im Fokus. Mit 67 Punkten beendet Bokeloh die Saison als verdienter Meister und Bezirksliga-Aufsteiger.

Surwold entscheidet Derby nach der Pause für sich Der SV Surwold hat das Derby gegen die DJK Eintracht Börger mit 3:1 gewonnen und die Saison auf Rang vier beendet. Börger schließt die Spielzeit nach der Niederlage als Tabellensechster ab. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 8. Minute in Führung. Ein langer Ball rutschte durch die Defensive, Ben Schute legte für Claas Hoppe auf, der nur noch einschieben musste. In der Folge kam Börger besser in die Partie und belohnte sich kurz vor der Pause mit dem Ausgleich: Yanneck Kuhr legte quer auf Lennart Ubbenjans, dessen abgefälschter Abschluss zum 1:1 im Netz landete (45.+2). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Börger zunächst gefährlich, ließ seine Möglichkeiten jedoch ungenutzt. Effektiver zeigte sich Surwold: Damian Kowalczyk wurde in der 70. Minute stark in Szene gesetzt und überlupfte den Keeper zur erneuten Führung. In der Schlussphase sorgte Steffen Deymann nach einem Steckpass von Tim Horstmann mit dem 3:1 für die Entscheidung (84.). Emotional wurde es kurz vor Schluss bei den Auswechslungen von Tim Pohlmann und Patrick Grote, die beide ihre Fußballschuhe an den Nagel hängen. Grote absolvierte dabei sein letztes Spiel noch einmal nahezu über die volle Distanz im Sturm.

Bawinkel feiert versöhnlichen Saisonabschluss Der SV Bawinkel hat sich mit einem 3:1-Heimsieg gegen BW Papenburg II aus der Saison verabschiedet. Während Bawinkel die Spielzeit auf Rang zwölf beendet, steht für die Gäste der Abstieg aus der Kreisliga Emsland fest. Die Hausherren erwischten einen perfekten Start und gingen bereits in der 6. Minute in Führung. Julian Rensmann bereitete vor, Phil Ernst traf zum frühen 1:0. In einer insgesamt ausgeglichenen Partie dauerte es bis in die Schlussphase, ehe Bawinkel nachlegte: Der kurz zuvor eingewechselte Justus Gebbeken erhöhte nach Vorlage von Marcel Hempen auf 2:0 (72.). Papenburg II gab sich jedoch nicht auf und kam durch Paul-Ole Giesen noch einmal auf 1:2 heran (80.). Die Hoffnung der Gäste hielt allerdings nur wenige Minuten. In der 85. Minute stellte Marcel Hempen nach einer Freistoßflanke von Marco Lenger den alten Abstand wieder her und sorgte für die Entscheidung.

– Foto: SV Bawinkel

Emotional wurde es zudem rund um Jan Gerdelmann, der vorerst sein letztes Spiel im Trikot des SV Bawinkel absolvierte. Der langjährige Spieler wurde nach dem Abpfiff entsprechend verabschiedet.

Torloses Remis zum Saisonabschluss Der SV Teglingen und der SV Lengerich-Handrup haben sich am letzten Spieltag der Emslandliga mit einem 0:0 getrennt. Tore blieben in einer insgesamt ausgeglichenen Partie aus. Für Teglingen endet die Saison damit auf dem neunten Tabellenplatz. Der SV Lengerich-Handrup muss dagegen nach 13 Jahren in der Kreisliga Emsland und einem einjährigen Intermezzo in der Bezirksliga den Gang in die 1. Kreisklasse antreten. Als Tabellen-14. steht der Abstieg für die Gäste fest.

Haselünne verabschiedet sich mit Torfestival Der Haselünner SV hat sich mit einem spektakulären 6:3-Heimsieg gegen den FC Leschede aus der Emslandliga verabschiedet. Trotz des klaren Erfolgs steht für den Haselünner SV nach der Saison der Gang in eine Klasse tiefer an. Leschede beendet die Spielzeit auf Rang sieben. Die Gastgeber legten nach einer ausgeglichenen Anfangsphase den Grundstein für den Erfolg innerhalb weniger Minuten. Hendrik Lüllmann eröffnete den Torreigen in der 28. Minute, ehe Nico Gudewill nur drei Minuten später auf 2:0 erhöhte. Maurice Gerdelmann stellte noch vor der Pause auf 3:0 (38.), bevor Tobias Küpker kurz vor dem Seitenwechsel für Leschede verkürzte (45.). Auch nach Wiederbeginn blieb Haselünne offensiv konsequent. Gudewill traf doppelt zum 4:1 und 5:1 (49./58.) und schnürte damit einen Dreierpack. Zwar verkürzte Marcel Paul zwischenzeitlich auf 2:5 (67.), doch Lüllmann stellte mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her (75.). Den Schlusspunkt setzte erneut Paul mit dem Treffer zum 3:6-Endstand (85.). Bemerkenswert: Das Hinspiel hatte Leschede noch deutlich mit 5:0 gewonnen. Nun gelang Haselünne im letzten Saisonspiel ein versöhnlicher Abschluss vor dem Neustart in der kommenden Spielzeit.

Listrup macht Aufstieg perfekt Der SV Listrup hat das direkte Duell um den Bezirksliga-Aufstieg gegen den SC Baccum mit 4:1 gewonnen und damit den größten Erfolg der Vereinsgeschichte perfekt gemacht. Vor 1112 Zuschauern im ausverkauften Waldstadion traf Michael Bünker doppelt früh zur Führung (6./11.), ehe Benjamin Kramer für Baccum verkürzte (42.). Nur zwei Minuten später stellte Cedric Lölfing den alten Abstand wieder her (44.), bevor Bünker mit seinem dritten Treffer des Tages alles klar machte (80.). Mit über 25.000 Aufrufen des Livetickers findet ihr einen ausführlichen Bericht und weitere Eindrücke zum Spitzenspiel bei FuPa. Hier klicken

Herzlake feiert gelungenen Saisonabschluss Der VfL Herzlake hat sich mit einem deutlichen 4:1-Heimsieg gegen den SV Eltern aus der Saison verabschiedet. Herzlake beendet die Spielzeit damit auf Rang fünf, während Eltern als erster Nichtabsteiger den Klassenerhalt in seiner Premierensaison in der Emslandliga sicherte. Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß und gingen bereits in der 8. Minute durch Jonathan Schwalen in Führung. Nach einer halben Stunde erhöhte Elias Willen nach Vorlage von Maik Düing auf 2:0 (37.). Nach dem Seitenwechsel kam Eltern durch Hamsa Ibrahim noch einmal zurück ins Spiel. Nach Vorarbeit von Lars Fischer verkürzte der Angreifer in der 61. Minute auf 1:2. Die Hoffnung auf eine Aufholjagd hielt jedoch nicht lange: Noel Töller stellte nach Vorlage von Gerrit Strotmann den alten Abstand wieder her (70.). Zehn Minuten vor Schluss sorgte Adrian Vorwerk mit dem Treffer zum 4:1-Endstand endgültig für klare Verhältnisse. Für den SV Eltern endet damit die erste Saison in der Emslandliga erfolgreich mit dem Klassenerhalt, während Herzlake sich mit einem überzeugenden Heimauftritt in die Sommerpause verabschiedete.