Die Emotionen im Zaum halten - Raisting erwartet den Bezirksliga-Aufsteiger Murnau Derby in der Bezirksliga Süd

Der SV Raisting empfängt am kommenden Wochenende den TSV Murnau. Im hitzigen Oberland-Derby will der SV zuhause für eine Überraschung sorgen.

Raisting – So eine Serie an Pleiten, Pech und Karten hat Johannes Franz auch noch nicht miterlebt. In drei Spielen hintereinander kassierten seine Mannen vom SV Raisting eine rote Karte sowie ein Elfmeter-Gegentor. Und nun kommt auch noch der TSV Murnau, der das Bezirksliga-Duell mit dem SVR durchaus als Oberland-Derby betrachtet. Wird es also wieder hitzig am Sonntag in Raisting (15 Uhr)? Fragt man Sven Teichmann, den Murnauer Trainer, antwortet der mit einem klaren Nein: „Die lernen aus ihren Fehlern“, sagt er über die Raistinger.