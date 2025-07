DIE ELV x energis – Saisoneröffnungl gegen Sittard

SV 07 Elversberg

Logo 2.Liga

1. Mannschaft|Allgemein| 14. Juli 2025

Eine Woche, bevor die neue Zweitliga-Saison 2025/2026 beginnt, trifft unsere Elv im Freundschaftsspiel in der URSAPHARM-Arena auf den niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard (Anstoß: 13.30 Uhr). Die SVE-Fans können sich dabei nicht nur auf ein spannendes Spiel, sondern auch auf ein umfangreiches, familiäres Rahmenprogramm freuen: Im Rahmen der Partie findet am Samstag, 26. Juli, die „DIE ELV x energis – Saisoneröffnung“ auf dem Stadiongelände statt.

Rahmenprogramm ab 10.30 Uhr | Vielfältig für große und kleine Fans

Los geht’s bereits am Vormittag: Um 10.30 Uhr beginnt das Rahmenprogramm auf der Veranstaltungsfläche, die sich auf dem Parkplatz am Stadion und vor der neuen Sparkassen-Westtribüne befindet. Der Parkplatz ist dementsprechend als Pkw-Stellfläche nur eingeschränkt nutzbar. Dafür steht der Park & Ride-Parkplatz in Heinitz zur Verfügung, von dort aus wird von 10.30 Uhr bis 19.30 Uhr ein Shuttle-Service zur URSAPHARM-Arena und zurück eingesetzt.

Bei der „DIE ELV x energis – Saisoneröffnung“ können sich die Elversberger Fans auf ein buntes Rahmenprogramm freuen: Sportlich aktiv wird es durch vielfältige Mitmach-Stationen, unter anderem beim Fußball-Dart, beim Torwand-Schießen, Riesen-Dart, dem Speed Check oder dem Human-Table-Soccer. Spielerinnen unserer FrauenElv sind ebenfalls am Start und messen sich gerne mit den Fans! In der energis-Lounge haben SVE-Anhänger die Möglichkeit, an der Konsole gegen unsere eSportler anzutreten. Für unsere kleinen Fans sind am Vormittag unter anderem durch unseren Partner energis verschiedene Hüpfburgen sowie eine Kinderschmink-Ecke und eine Station zum Dosenwerfen aufgebaut, unser Maskottchen Paul wird ebenfalls vorbeischauen. An der Sparkassen-Westtribüne sind die WC-Anlagen geöffnet. Vielfältige Essens- und Getränkestände sind ebenfalls eingerichtet, unter anderem wird es an einem Stand der Heartbar Saarbrücken eine Auswahl an erfrischenden Longdrinks geben.

Fanartikel gibt es wie gewohnt im SVE-Fanshop gegenüber der URSAPHARM-Arena – dieser öffnet mit Veranstaltungsbeginn um 10.30 Uhr und schließt mit Spielbeginn um 13.30 Uhr. Nach Spielende wird der Fanshop bis 18.00 Uhr ein zweites Mal geöffnet sein.

Stadionöffnung ab 12.30 Uhr | Mannschaftsvorstellung und Testspiel

Eine Stunde vor Spielbeginn, also um 12.30 Uhr, ist der Zugang auf die Haupttribüne und die Sparkassen-Westtribüne möglich. Am Mittag stehen dann die Partie gegen Fortuna Sittard und natürlich unsere Elv im Vordergrund. Bevor es um 13.30 Uhr mit dem Freundschaftsspiel losgeht, werden unsere Mannschaft und das Trainerteam offiziell vorgestellt.

Autogrammstunde und DJ nach Spielende | Come Together

Nach Ende der Partie ist noch lange nicht Schluss an der Kaiserlinde: Die Mitmach-Stationen auf der Veranstaltungsfläche bleiben geöffnet, genauso wie die Getränke- und Essensstände. Dazu wird ¥alla als DJ für die musikalische Unterhaltung sorgen, der bereits auf internationaler Bühne sein Können unter Beweis stellen konnte.

Auch unsere Mannschaft wird sich unter die Fans mischen: Nach der Partie gegen Sittard wird sich unsere Elv noch kurz frisch machen, anschließend kommt das Team nach und nach für eine Autogrammstunde auf die Veranstaltungsfläche. Alle SVE-Fans sind herzlich dazu eingeladen, den Nachmittag gemeinsam und in schönem Ambiente ausklingen zu lassen!

Tickets

Für das Freundschaftsspiel gegen Fortuna Sittard und die „DIE ELV x energis – Saisoneröffnung“ sind Tickets auf der Haupttribüne und der Sparkassen-Westtribüne erhältlich, ab dem heutigen Montag (14.07.) um 18.00 Uhr im Online-VVK (hier klicken) und ggf. an der Tageskasse. Der Eintritt für Kinder unter 6 Jahre ist grundsätzlich frei (kein Anspruch auf einen Sitzplatz). Stehplatz-Tickets gibt es für Vollzahler für 9€ (ermäßigt/Mitglieder: 6€ | Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre 3€). Sitzplatz-Tickets für die Haupttribüne sind für Vollzahler für 12€ erhältlich (ermäßigt/Mitglieder: 9€ | Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre 6€). Ermäßigungen gelten für Dauerkarteninhaber, Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner und Menschen mit Behinderung