Die Elfmeterstatistik der Kreisliga A - Das Saisonranking

Stolze elf Strafstöße hat der TuS Dom-Esch im Laufe der Saison zugesprochen bekommen. Sobald der Pfiff ertönte nahm sich Stürmer Kevin Viltz die Kugel und versenkte sie bis auf ein einziges Mal souevrän. Nur gegen Mechernich scheiterte der 33-Jährige, wenngleich der Nachschuss von Jan Thelen trotzdem sein Ziel fand. Elmeter in Dom-Esch sind Chef-Sache. Nimmt man nämlich noch die letzte Saison mit in die Statistik hinein, dann hat Kevin Viltz jetzt mittlerweile 26 Elfmeter für den TuS geschossen, von denen 23 ihr Ziel fanden. Auch zu Stotzheimer Zeiten war dies eine besondere Angelegenheit der Vollblutstürmers, der trotz des Abstiegs für die kommende Saison beim TuS Dom-Esch zugesagt hat.

🥇1. TuS Dom-Esch: 11 zugesprochene Elfmeter, davon 10 verwandelt, Quote: 90,91%

🥈2. TuS Zülpich II: 9 zugesprochene Elfmeter, davon 8 verwandelt, Quote: 88,89%

Wie bereits im Vorjahr auch war es Jakob Fischer (2023/2024: 7/7) der vom Punkt aus den Torhütern keine Chance ließ. Fischer trat sechs Mal an und versenkte den Ballt jedes Mal im Kasten. Saisonübergreifend steht der 34-Jährige nun bei 13 erfolgreich verwandelten Elfmetern in Serie. Zwei Elfmetertore steuerte Lukas Bungart bei. Den einzig verschossenen Strafstoß der Zülpicher in dieser Spielzeit muss Niklas Fechner auf seine Kappe nehmen.