Die Elf des Jahres in den D-Kreisligen am Mittelrhein

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu müssen die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Acht mal gab es in den D-Kreisligen am Mittelrhein eine Elf des Jahres der abgeschlossenen Saison 2025/26! 💪

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

Landesliga Mittelrhein, Staffel 1

Esser führt an: Die Elf des Jahres der Landesliga Staffel 1

Landesliga Mittelrhein, Staffel 2

Dawodu und Henkens vorne: Die Elf des Jahres der Landesliga 2

Bezirksliga Mittelrhein, Staffel 1

Schmidt mit Top-Wert: Die Elf des Jahres der Bezirksliga 1 Mittelrhein

Bezirksliga Mittelrhein, Staffel 2

Blum überragt: Die Elf des Jahres der Bezirksliga 2 Mittelrhein

Bezirksliga Mittelrhein, Staffel 3

Bezirksliga Mittelrhein Staffel 3: Die FuPa Elf des Jahres

Bezirksliga Mittelrhein, Staffel 4

Klöppel führt an: Die Elf des Jahres der Bezirksliga 4 Mittelrhein

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