Allgemeines
FV Hassia Kempten-Angreifer Noah Thelen (rechts) zieht am Dietersheimer Abdilmedjit Zendelji vorbei - einer der beiden steht in der Top-Elf des Halbjahres von Dilsad Özsoy.
FV Hassia Kempten-Angreifer Noah Thelen (rechts) zieht am Dietersheimer Abdilmedjit Zendelji vorbei - einer der beiden steht in der Top-Elf des Halbjahres von Dilsad Özsoy. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Die Elf des Halbjahres in der B-Klasse Mainz-Bingen West

In der B-Klasse Mainz-Bingen West ruhen die Fußballschuhe bis Februar +++ Dilsad Özsoy, Spielertrainer der SG Sponsheim/Dromersheim/Ockenheim, hat seine Top-Elf der Hinrunde zusammengestellt

Mainz-Bingen. Die Hinrunde lief nicht wie gewollt. Die SG Sponsheim/Dromersheim/Ockenheim beendet die erste Saisonhälfte auf Platz acht der B-Klasse Mainz-Bingen West, hat 18 Punkte Rückstand auf die Spvgg. Ingelheim II - aktuell Tabellenerster. Die kann um einiges gelassener in die Rückrunde starten - wie auch Waldalgesheim und Kempten. Daher überrascht es kaum, dass Spieler jener Teams in der Top-Elf des Halbjahres von SG-Trainer Dilsad Özsoy auftauchen. Mit Stadecken-Elsheim und Bosnjak Mainz haben aber auch Teams aus der unteren Tabellenhälfte auf sich aufmerksam gemacht.

Welche Spieler und welcher Trainer es in die Auswahl geschafft haben, erfahrt ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.

