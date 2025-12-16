Die Elf des 19. Spieltags - Schulz, Witt und Podehl treffen doppelt

+ 15 weitere

Der ASC 09 Dortmund fuhr zum Jahresabschluss einen 6:2-Kantersieg gegen Schlusslicht TuS Ennepetal ein und steht mit drei Akteuren in der Elf der Woche.

Niklas Alter (19, SpVgg Erkenschwick) - Der Youngster feierte beim 2:0-Heimsieg gegen Vreden sein zweites Zu-Null-Spiel.

Michael-Marvin West (24, SpVgg Erkenschwick) - 1 Tor beim 2:0-Heimsieg gegen Vreden

Jan-Patrick Friedrich (28, ASC 09 Dortmund) - 1 Tor beim 6:2-Heimsieg gegen Ennepetal. 5. Nominierung!

Ibrahim Bulut (32, TSG Sprockhövel) - übernahm Verantwortung und traf kurz vor der Pause per Foulelfmeter zum wichtigen Ausgleich beim 3:1-Auswärtssieg in Verl. 2. Nominierung!

Mittelfeld

Samer-Amer Sarar (19, ASC 09 Dortmund) - 1 Tor, 2 Vorlagen beim 6:2-Heimsieg gegen Ennepetal

Jos Krechting (22, SV Schmerbeck) - 1 Tor, 2 Vorlagen beim 5:2-Heimsieg gegen Finnentrop/Bamenohl. 2. Nominierung!

Alexander Wiethölter (22, 1. FC Gievenbeck) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 5:2-Auswärtssieg in Bielefeld

Oussama Anhari (24, TSG Sprockhövel) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 3:1-Auswärtssieg in Verl. 3. Nominierung!

Angriff

Maximilian Podehl (27, ASC 09 Dortmund) - 2 Tore beim 6:2-Heimsieg gegen Ennepetal. 5. Nominierung!

Marvin Schulz (21, SC Preußen Münster II) - 2 Tore beim 2:1-Auswärtssieg in Clarholz. 7. Nominierung!

Fabian Witt (23, 1. FC Gievenbeck) - 2 Tore beim 5:2-Auswärtssieg in Bielefeld. 3. Nominierung!

Knapp verpasst

Leon Nübel (SV Schermbeck), Cinar Sansar (SV Lippstadt 08), Marius Müller (RW Ahlen), Lukas Matena (SpVgg Erkenschwick)

