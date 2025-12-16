 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines

Die Elf des 19. Spieltags - Schulz, Witt und Podehl treffen doppelt

Die Elf der Woche im westfälischen Amateuroberhaus

Verlinkte Inhalte

Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Der ASC 09 Dortmund fuhr zum Jahresabschluss einen 6:2-Kantersieg gegen Schlusslicht TuS Ennepetal ein und steht mit drei Akteuren in der Elf der Woche.

Tor

Niklas Alter (19, SpVgg Erkenschwick) - Der Youngster feierte beim 2:0-Heimsieg gegen Vreden sein zweites Zu-Null-Spiel.

Abwehr

Michael-Marvin West (24, SpVgg Erkenschwick) - 1 Tor beim 2:0-Heimsieg gegen Vreden

Jan-Patrick Friedrich (28, ASC 09 Dortmund) - 1 Tor beim 6:2-Heimsieg gegen Ennepetal. 5. Nominierung!

Ibrahim Bulut (32, TSG Sprockhövel) - übernahm Verantwortung und traf kurz vor der Pause per Foulelfmeter zum wichtigen Ausgleich beim 3:1-Auswärtssieg in Verl. 2. Nominierung!

Mittelfeld

Samer-Amer Sarar (19, ASC 09 Dortmund) - 1 Tor, 2 Vorlagen beim 6:2-Heimsieg gegen Ennepetal

Jos Krechting (22, SV Schmerbeck) - 1 Tor, 2 Vorlagen beim 5:2-Heimsieg gegen Finnentrop/Bamenohl. 2. Nominierung!

Alexander Wiethölter (22, 1. FC Gievenbeck) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 5:2-Auswärtssieg in Bielefeld

Oussama Anhari (24, TSG Sprockhövel) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 3:1-Auswärtssieg in Verl. 3. Nominierung!

Angriff

Maximilian Podehl (27, ASC 09 Dortmund) - 2 Tore beim 6:2-Heimsieg gegen Ennepetal. 5. Nominierung!

Marvin Schulz (21, SC Preußen Münster II) - 2 Tore beim 2:1-Auswärtssieg in Clarholz. 7. Nominierung!

Fabian Witt (23, 1. FC Gievenbeck) - 2 Tore beim 5:2-Auswärtssieg in Bielefeld. 3. Nominierung!

Knapp verpasst

Leon Nübel (SV Schermbeck), Cinar Sansar (SV Lippstadt 08), Marius Müller (RW Ahlen), Lukas Matena (SpVgg Erkenschwick)

>>> So kommt die Elf der Woche zustande

___

Die Oberliga-Elf des 18. Spieltags - Gllogjani mit vier Scorern

Der ASC 09 Dortmund gewann trotz 80 Minuten Unterzahl bei der SpVgg Vreden einen offenen Schlagabtausch mit 5:4. Drei Offensivakteure ragten heraus und stehen in der Elf der Woche. Auch der SC Verl II (1:0 beim 1. FC Gievenbeck) und Türkspor Dortmund (4:1 gegen Eintracht Rheine) sind zweifach vertreten.

Tor

Philipp Knälmann (23, TSG Sprockhövel) - hatte zu Beginn der Saison seinen Stammplatz aufgrund berufsbedingter Abwesenheit verloren und stand zum ersten Mal wieder zwischen den Pfosten. Beim 2:1 gegen Hiltrup parierte er zu Beginn einen Strafstoß und rettete mit starken Paraden am Ende den knappen Heimsieg.

Abwehr

Jaden-Romeo Garris (19, SC Verl II) - erhielt von euch die meisten Stimmen beim 1:0-Sieg in Gievenbeck.

Mike Jordan (26, SpVgg Erkenschwick) - Der Kapitän war einer der Defensivgaranten beim überraschenden 0:0 in Wattenscheid.

Elias Kourouma (23, Westfalia Rhynern) - erzielte sein erstes Oberliga-Tor beim 2:1 in Finnentrop/Bamenohl.

Mittelfeld

Ben Kronenberg (20, SC Preußen Münster II) - 2 Tore im Topspiel beim 2:2 gegen Lippstadt. 3. Nominierung!

Elias Opoku (22, ASC 09 Dortmund) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 5:4 in Vreden.

Lars Warschewski (26, ASC 09 Dortmund) - 2 Tore, 1 Vorlage beim 5:4 in Vreden

Joel Westheide (21, Türkspor Dortmund) - 1 Tor beim 4:1 gegen Rheine. 2. Nominierung!

Angriff

Bernad Gllogjani (29, Türkspor Dortmund) - 2 Tore, 2 Vorlage beim 4:1 gegen Rheine. 3. Nominierung!

Maximilian Podehl (27, ASC 09 Dortmund) - 2 Tore, 1 Vorlage beim 5:4 in Vreden. 4. Nominierung!

Noah Heim (22, SC Verl II) - schoss das Siegtor beim 1:0 in Gievenbeck. 2. Nomierung!

Knapp verpasst

Niklas Alter (SpVgg Erkenschwick), Ilias Bouassaria (SV Schermbeck), Serkan Calik (Türkspor Dortmund), Maximilian Hinkelmann (SpVgg Vreden)

>>> So kommt die Elf der Woche zustande

___

Die Oberliga-Elf des 17. Spieltags - Tübing trifft dreifach

Vier Mannschaften sind zweifach vertreten: SV Lippstadt 08, SV Westfalia Rhynern, SC Preußen Münster II und FC Eintracht Rheine.

Tor

Joshua Mroß (29, SG Wattenscheid 09) - 2:0-Auswärtssieg im Topspiel bei Verfolger ASC 09 Dortmund. 7. Zu-Null-Spiel, 2. Nominierung!

Abwehr

Cinar Sansar (31, SV Lippstadt 08) - 1 Vorlage beim 4:1-Heimsieg gegen den TSV Victoria Clarholz. 4. Nominierung!

Noah Kosthorst (20, FC Eintracht Rheine) - 1 Vorlage beim 2:0-Heimsieg gegen die SG Finnentrop/Bamenohl.

Michael Wiese (31, Westfalia Rhynern) - bereitete beide Tore mit seinen gefährlichen langen Einwürfen beim 2:0-Heimsieg gegen den TuS Ennepetal vor. 3. Nominierung!

Mittelfeld

Nico Tübing (22, SV Lippstadt 08) - 3 Tore beim 4:1-Heimsieg gegen den TSV Victoria Clarholz. 2. Nominierung!

Tugay Gündogan (30, FC Eintracht Rheine) - 1 Tor beim 2:0-Heimsieg gegen die SG Finnentrop/Bamenohl. 3. Nominierung!

Ben Kronenberg (20, SC Preußen Münster II) - 1 Tor beim 4:2-Auswärtssieg bei der SpVgg Erkenschwick. 2. Nominierung!

Tyler Mehnert (19, SV Schermbeck) - Der Youngster feierte sein Startelfdebüt. Zunächst erzwang er mit seiner Flanke ein Eigentor zur Führung, später bereitete er die 2:0-Führung gegen die SpVgg Vreden vor, die noch zu einem Last-Minute-Remis kam.

Angriff

Wladimir Wagner (24, Westfalia Rhynern) - 2 Tore beim 2:0-Heimsieg gegen den TuS Ennepetal. 2. Nominierung!

Louis Martin (24, 1. FC Gievenbeck) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 2:1-Auswärtssieg im Derby beim TuS Hiltrup. 3. Nominierung!

Marvin Schulz (21, SC Preußen Münster II) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 4:2-Auswärtsieg bei der SpVgg Erkenschwick. 6. Nominierung!

Knapp verpasst

Matthias Bräuer (FC Eintracht Rheine), Adrian Nezir (SC Verl II), Julien Kracht (DSC Arminia Bielefeld II), Finn Wortmann (SG Wattenscheid 09)

>>> So kommt die Elf der Woche zustande

Aufrufe: 016.12.2025, 10:30 Uhr
redAutor