Die Elf des 19. Spieltags - Schulz, Witt und Podehl treffen doppelt

Der ASC 09 Dortmund fuhr zum Jahresabschluss einen 6:2-Kantersieg gegen Schlusslicht TuS Ennepetal ein und steht mit drei Akteuren in der Elf der Woche.
Niklas Alter (19, SpVgg Erkenschwick) - Der Youngster feierte beim 2:0-Heimsieg gegen Vreden sein zweites Zu-Null-Spiel.
Michael-Marvin West (24, SpVgg Erkenschwick) - 1 Tor beim 2:0-Heimsieg gegen Vreden
Jan-Patrick Friedrich (28, ASC 09 Dortmund) - 1 Tor beim 6:2-Heimsieg gegen Ennepetal. 5. Nominierung!
Ibrahim Bulut (32, TSG Sprockhövel) - übernahm Verantwortung und traf kurz vor der Pause per Foulelfmeter zum wichtigen Ausgleich beim 3:1-Auswärtssieg in Verl. 2. Nominierung!
Samer-Amer Sarar (19, ASC 09 Dortmund) - 1 Tor, 2 Vorlagen beim 6:2-Heimsieg gegen Ennepetal
Jos Krechting (22, SV Schmerbeck) - 1 Tor, 2 Vorlagen beim 5:2-Heimsieg gegen Finnentrop/Bamenohl. 2. Nominierung!
Alexander Wiethölter (22, 1. FC Gievenbeck) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 5:2-Auswärtssieg in Bielefeld
Oussama Anhari (24, TSG Sprockhövel) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 3:1-Auswärtssieg in Verl. 3. Nominierung!
Maximilian Podehl (27, ASC 09 Dortmund) - 2 Tore beim 6:2-Heimsieg gegen Ennepetal. 5. Nominierung!
Marvin Schulz (21, SC Preußen Münster II) - 2 Tore beim 2:1-Auswärtssieg in Clarholz. 7. Nominierung!
Fabian Witt (23, 1. FC Gievenbeck) - 2 Tore beim 5:2-Auswärtssieg in Bielefeld. 3. Nominierung!
Leon Nübel (SV Schermbeck), Cinar Sansar (SV Lippstadt 08), Marius Müller (RW Ahlen), Lukas Matena (SpVgg Erkenschwick)
___
Der ASC 09 Dortmund gewann trotz 80 Minuten Unterzahl bei der SpVgg Vreden einen offenen Schlagabtausch mit 5:4. Drei Offensivakteure ragten heraus und stehen in der Elf der Woche. Auch der SC Verl II (1:0 beim 1. FC Gievenbeck) und Türkspor Dortmund (4:1 gegen Eintracht Rheine) sind zweifach vertreten.
Philipp Knälmann (23, TSG Sprockhövel) - hatte zu Beginn der Saison seinen Stammplatz aufgrund berufsbedingter Abwesenheit verloren und stand zum ersten Mal wieder zwischen den Pfosten. Beim 2:1 gegen Hiltrup parierte er zu Beginn einen Strafstoß und rettete mit starken Paraden am Ende den knappen Heimsieg.
Jaden-Romeo Garris (19, SC Verl II) - erhielt von euch die meisten Stimmen beim 1:0-Sieg in Gievenbeck.
Mike Jordan (26, SpVgg Erkenschwick) - Der Kapitän war einer der Defensivgaranten beim überraschenden 0:0 in Wattenscheid.
Elias Kourouma (23, Westfalia Rhynern) - erzielte sein erstes Oberliga-Tor beim 2:1 in Finnentrop/Bamenohl.
Ben Kronenberg (20, SC Preußen Münster II) - 2 Tore im Topspiel beim 2:2 gegen Lippstadt. 3. Nominierung!
Elias Opoku (22, ASC 09 Dortmund) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 5:4 in Vreden.
Lars Warschewski (26, ASC 09 Dortmund) - 2 Tore, 1 Vorlage beim 5:4 in Vreden
Joel Westheide (21, Türkspor Dortmund) - 1 Tor beim 4:1 gegen Rheine. 2. Nominierung!
Bernad Gllogjani (29, Türkspor Dortmund) - 2 Tore, 2 Vorlage beim 4:1 gegen Rheine. 3. Nominierung!
Maximilian Podehl (27, ASC 09 Dortmund) - 2 Tore, 1 Vorlage beim 5:4 in Vreden. 4. Nominierung!
Noah Heim (22, SC Verl II) - schoss das Siegtor beim 1:0 in Gievenbeck. 2. Nomierung!
Niklas Alter (SpVgg Erkenschwick), Ilias Bouassaria (SV Schermbeck), Serkan Calik (Türkspor Dortmund), Maximilian Hinkelmann (SpVgg Vreden)
___
Vier Mannschaften sind zweifach vertreten: SV Lippstadt 08, SV Westfalia Rhynern, SC Preußen Münster II und FC Eintracht Rheine.
Joshua Mroß (29, SG Wattenscheid 09) - 2:0-Auswärtssieg im Topspiel bei Verfolger ASC 09 Dortmund. 7. Zu-Null-Spiel, 2. Nominierung!
Cinar Sansar (31, SV Lippstadt 08) - 1 Vorlage beim 4:1-Heimsieg gegen den TSV Victoria Clarholz. 4. Nominierung!
Noah Kosthorst (20, FC Eintracht Rheine) - 1 Vorlage beim 2:0-Heimsieg gegen die SG Finnentrop/Bamenohl.
Michael Wiese (31, Westfalia Rhynern) - bereitete beide Tore mit seinen gefährlichen langen Einwürfen beim 2:0-Heimsieg gegen den TuS Ennepetal vor. 3. Nominierung!
Nico Tübing (22, SV Lippstadt 08) - 3 Tore beim 4:1-Heimsieg gegen den TSV Victoria Clarholz. 2. Nominierung!
Tugay Gündogan (30, FC Eintracht Rheine) - 1 Tor beim 2:0-Heimsieg gegen die SG Finnentrop/Bamenohl. 3. Nominierung!
Ben Kronenberg (20, SC Preußen Münster II) - 1 Tor beim 4:2-Auswärtssieg bei der SpVgg Erkenschwick. 2. Nominierung!
Tyler Mehnert (19, SV Schermbeck) - Der Youngster feierte sein Startelfdebüt. Zunächst erzwang er mit seiner Flanke ein Eigentor zur Führung, später bereitete er die 2:0-Führung gegen die SpVgg Vreden vor, die noch zu einem Last-Minute-Remis kam.
Wladimir Wagner (24, Westfalia Rhynern) - 2 Tore beim 2:0-Heimsieg gegen den TuS Ennepetal. 2. Nominierung!
Louis Martin (24, 1. FC Gievenbeck) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 2:1-Auswärtssieg im Derby beim TuS Hiltrup. 3. Nominierung!
Marvin Schulz (21, SC Preußen Münster II) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 4:2-Auswärtsieg bei der SpVgg Erkenschwick. 6. Nominierung!
Matthias Bräuer (FC Eintracht Rheine), Adrian Nezir (SC Verl II), Julien Kracht (DSC Arminia Bielefeld II), Finn Wortmann (SG Wattenscheid 09)