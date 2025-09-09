Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Patrick Friesdorf-Weber glänzte am Wochenende mit einem Viererpack. – Foto: Nick Förster
Die Elf der Woche von Mittelrheinliga bis zur Kreisliga A
Die Top-Elf deiner Liga!
Die Elf der Woche von FuPa für die Ligen mit den Teams aus dem Verbandsgebiet Mittelrhein steht auch in der Spielzeit 2025/2026 im besonderen Fokus. Wer es in welcher Liga in die Elf der Woche geschafft hat, könnt ihr diesem Text entnehmen.
In deiner Liga fehlt die FuPa-Elf der Woche bzw. du möchtest dabei helfen, dauerhaft eine Elf der Woche in deiner Liga zu garantieren? Dann schreibe uns gerne eine E-Mail mit dem Betreff "Ligaverwalter" an mittelrhein@fupa.net.