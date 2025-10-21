 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Marco Bader

Die Elf der Woche von Mittelrheinliga bis zu allen A-Ligen

Die Top-Elf deiner Liga!

Die Elf der Woche von FuPa für die Ligen mit den Teams aus dem Verbandsgebiet Mittelrhein steht auch in der Spielzeit 2025/2026 im besonderen Fokus. Wer es in welcher Liga in die Elf der Woche geschafft hat, könnt ihr diesem Text entnehmen.

In deiner Liga fehlt die FuPa-Elf der Woche bzw. du möchtest dabei helfen, dauerhaft eine Elf der Woche in deiner Liga zu garantieren? Dann schreibe uns gerne eine E-Mail mit dem Betreff "Ligaverwalter" an mittelrhein@fupa.net.

Mittelrheinliga

👑 Zur Elf der Woche

Landesliga Staffel 1

👑 Zur Elf der Woche

Landesliga Staffel 2

👑 Zur Elf der Woche

Bezirksliga Staffel 1

👑 Zur Elf der Woche

Bezirksliga Staffel 2

👑 Zur Elf der Woche

Bezirksliga Staffel 3

👑 Zur Elf der Woche

Bezirksliga Staffel 4

👑 Zur Elf der Woche

Kreisebene

Kreisliga A Aachen

👑 Zur Elf der Woche

Kreisliga A Berg

👑 Zur Elf der Woche

Kreisliga A Bonn

👑 Zur Elf der Woche

Kreisliga A Düren

👑 Zur Elf der Woche

Kreisliga A Euskirchen

👑 Zur Elf der Woche

Kreisliga A Heinsberg

👑 Zur Elf der Woche

Kreisliga A Köln

👑 Zur Elf der Woche

Kreisliga A Rhein-Erft

👑 Zur Elf der Woche

Kreisliga A Sieg

👑 Zur Elf der Woche

Frauen-Mittelrheinliga

👑 Zur Elf der Woche

Aufrufe: 021.10.2025, 08:35 Uhr
Andreas SantnerAutor