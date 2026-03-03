Die Elf der Woche von FuPa Hamburg - 3. März 2026 Diese Spieler haben es am 3. März 2026 in die Elf der Woche von FuPa Hamburg geschafft. von red · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

Die Elf der Woche in Hamburg. – Foto: Andi Santner

Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Hamburg bedeutet auch, dass es ab sofort wieder jeden Dienstag die Elf der Woche von FuPa gibt! Welche Spieler es am 3. März 2026 in die Top-Elf ihrer Ligen geschafft haben.

___________________ Die Faktoren zur Elf der Woche

»Wie kann ich die Elf der Woche beeinflussen?



