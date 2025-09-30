Die Elf der Woche ist online KW 39 - so habt ihr abgestimmt!

Dienstag ist wieder Elf-der-Woche-Tag! Hier kommen die Topkicker aus dem Emsland – von der Regionalliga bis zur 4. Kreisklasse. Powered by Interwetten. Elf der Woche👤: Diese Spieler wurden in ihren Ligen am höchsten bewertet am Wochenende! ℹ️ Kriterien & Faktoren für „Elf der Woche“ unter support.fupa.net. Bitte verlinkt uns auf Instagram @fupastisch 😉 Die Auswertungen sind da - wer hat es diese Woche geschafft?