Die Elf der Woche ist online

Dienstag ist wieder Elf-der-Woche-Tag! Hier kommen die Topkicker aus dem Emsland – von der Regionalliga bis zur 4. Kreisklasse. Powered by Interwetten.
Elf der Woche👤: Diese Spieler wurden in ihren Ligen am höchsten bewertet am Wochenende!
Folgend findet ihr den Überblick zu jeder einzelnen Liga, in der es eine FuPa Elf der Woche gibt.
Ihr könnt einiges tun, um die Chancen eurer Spielerinnen und Spieler zu erhöhen, in die FuPa Elf der Woche gewählt zu werden.
1. Aufstellung eintragen
Der wichtigste Schritt: Stellt sicher, dass eure Aufstellungen eingetragen sind. Meldet euch dafür als FuPa-Vereinsverwalter an (falls noch nicht geschehen) und pflegt die Aufstellungen eurer Teams regelmäßig.
2. Stimmen abgeben
Nach den Spielen könnt ihr bis spätestens Dienstagmorgen für eure Favoriten abstimmen. Jede Stimme erhöht die Chance, dass einer eurer Kicker in der Elf der Woche landet. Macht also Werbung im Verein und erinnert Mitspieler, Fans und Verantwortliche daran, ihre Stimmen abzugeben.
3. Leistung zählt auch
Es kommt aber nicht nur auf die Anzahl der Stimmen an. Ein Algorithmus berücksichtigt zusätzlich verschiedene Leistungsfaktoren:
-Bei Torhütern und Abwehrspielern spielt die Zahl der Gegentore eine Rolle.
-Geschossene Tore steigern natürlich ebenfalls die Chancen.
-Bonuspunkte gibt es beispielsweise, wenn man eine besser platzierte Mannschaft schlägt.
Fazit: Jede Stimme hilft und gute Leistungen erst recht. Falls es diese Woche nicht klappt, gibt’s schon am nächsten Spieltag eine neue Chance!
