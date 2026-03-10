 2026-03-09T15:40:23.061Z

Allgemeines

Die Elf der Woche in Hamburg am 10. März

Welche Spieler sich über eine Nominierung zur FuPa-Elf der Woche in Hamburg freuen dürfen, seht ihr hier.

von red · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser
Elf der Woche in Hamburg.
Elf der Woche in Hamburg. – Foto: Andi Santner

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nord
Oberliga Hamburg
Landesliga Hammonia
Landesliga Hansa
Bezirksliga HH Nord

Auch nach der zweiten Fußball-Woche 2026 gibt es in Hamburg wieder die Elf der Woche von FuPa. Die Oberliga Hamburg darf sich sogar über zwei Top-Teams freuen, immerhin stand eine Englische Woche an.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp

  • Die Elf der Woche von FuPa Hamburg erscheint jeden Dienstag nach 8 Uhr am Morgen, entsprechend könnt ihr bis dahin wählen. Englische Wochen werden im Regelfall am Freitagvormittag ausgewertet. Sollte es hier zu einem Versäumnis kommen, folgt die Auswertung ebenfalls am Dienstag.
  • Um in die Elf der Woche zu kommen, muss die Aufstellung der eigenen Mannschaft eingetragen sein, außerdem sind 70 Prozent der gesamten Liga erforderlich.
  • Es gibt weitere Faktoren für die Top-Elf von FuPa, die ihr in diesem Text nachlesen könnt.
  • Fehlen in eurer Liga Aufstellungen? Kein Problem, dann werdet Ligaleiter und pflegt die Daten eurer Lieblingsstaffel(n). Wie ihr Ligaleiter werdet, lest ihr hier.
  • Solltest du Fragen zur Elf der Woche am 10. März 2026 haben, schreibe der Redaktion von FuPa Hamburg eine E-Mail an hamburg@fupa.net.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp

___________________________

Hamburg: die Elf der Woche

>>> Hier geht es zur Elf der Woche der Regionalliga Nord

>>> Hier geht es zur Elf der Woche der Oberliga Hamburg

>>> Hier geht es zur Elf der Woche der Landesliga Hammonia

>>> Hier geht es zur Elf der Woche der Landesliga Hansa

>>> Hier geht es zur Elf der Woche der Bezirksliga West - 1

>>> Hier geht es zur Elf der Woche der Bezirksliga Süd - 2

>>> Hier geht es zur Elf der Woche der Bezirksliga Ost - 3

>>> Hier geht es zur Elf der Woche der Bezirksliga Nord - 4

>>> Hier geht es zur Elf der Woche der U19-Regionalliga Nord

Deine Liga fehlt?

Deine Liga fehlt in der Übersicht, dann kannst du FuPa Hamburg als Ligaleiter bei der Datenpflege unterstützen! Melde dich gerne per E-Mail an hamburg@fupa.net bei der Redaktion.

___________________

Die Faktoren zur Elf der Woche


»Wie kann ich die Elf der Woche beeinflussen?

Zum Einen natürlich mit der Abgabe der Stimmen für deine Favoriten! Dafür hast du 72 Stunden nach Anpfiff der Partie Zeit bzw. bis zur Auswertung am Dienstagmorgen um 8 Uhr. WICHTIG: Je schneller die Daten (Aufstellung, Tore, Assists, ...) deines Teams im System sind, desto größer ist die Chance in die Elf der Woche gewählt zu werden. Du willst Daten erfassen, bist aber noch kein Vereinsverwalter? Dann registriere dich hier.

»Wann wird die Elf der Woche ausgewertet?

Die Elf der Woche wird jeden Dienstag gegen 8 Uhr morgens ausgewertet.

»Wann kommt eine Elf der Woche zustande?

Es müssen in der entsprechenden Liga mindestens 70 Prozent der Aufgebote gespeichert werden. Pro Team müssen es außerdem mindestens zehn Stimmabgaben zum Zeitpunkt der Auswertung abgegeben worden sein.

»Nimmt FuPa Einfluss auf die Auswertung?

Nein, es wird lediglich der Auswertvorgang manuell angestoßen. Für die Auswertung werden die abgegebenen Stimmen und einige Kriterien (siehe Punkt Welche Faktoren wirken auf die Elf der Woche ein?) herangezogen.

»Welche Faktoren wirken auf die Elf der Woche ein?

1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User
2. Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams (FuPa-User)
3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)
4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers
5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers
6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern) Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.
7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle Außerdem: Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte

»Gibt es Ausschlusskriterien?

Hat ein Spieler weniger als 15 Minuten in einem Spiel absolviert, wird er bei der Berechnung der Elf der Woche nicht berücksichtigt. Ist keine Spielposition ausgewählt (Abwehr, Mittelfeld, ...), ist es ebenfalls nicht möglich, in der Elf der Woche zu stehen.

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: