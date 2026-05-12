Die Elf der Woche am 12. Mai - diese Hamburger sind dabei FuPa Hamburg präsentiert euch die aktuelle Elf der Woche in Hamburg - welche Spieler es geschafft haben. von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Die Elf der Woche in Hamburg. – Foto: Andi Santner

Die Saison in Hamburg neigt sich dem Ende zu, für manche Klubs endet bereits am Wochenende der Spielbetrieb. Das gilt auch für die Elf der Woche - die Top-Elf zum 12. Mai 2026.

___________________ Die Faktoren zur Elf der Woche

»Wie kann ich die Elf der Woche beeinflussen?



